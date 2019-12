Expresidente Fujimori coordina desde prisión candidaturas al Congreso peruano

LEA TAMBIÉN

El expresidente peruano Alberto Fujimori coordina desde la prisión, en la que cumple una condena de 25 años de cárcel, algunas candidaturas del partido opositor Fuerza Popular para los comicios legislativos de enero próximo, según un audio difundido este viernes 20 de diciembre del 2019 en Lima.

El movimiento político es dirigido actualmente por la hija del exmandatario Keiko Fujimori, que es investigada por presunto lavado de activos y otros delitos de corrupción, a raíz de los aportes que la empresa brasileña Odebrecht entregó a sus campañas en 2011 y 2016.



Keiko Fujimori recuperó su libertad a fines de noviembre tras permanecer en prisión preventiva por 13 meses, y dijo que se tomaría una pausa en la política para reanudar su vida familiar y afrontar el proceso de investigación fiscal.



No obstante, un audio reveló que era su padre quien coordinaba la lista de candidatos que se presentará a las elecciones legislativas del 26 de enero próximo.



En la conversación difundida en redes sociales, Fujimori le ofrece al expresidente del comité de gestión de Agua y Desague de Puno, Crisóstomo Benique, colocarlo en la lista del partido y le invita a almorzar con él, en las instalaciones del penal de Barbadillo, donde está recluido.



"No tenga duda en la posición, número cuatro. Yo lo voy a guiar, yo soy experto en estas cosas pues, yo le he echado el ojo", le dijo Fujimori a Benique en la conversación.



Sin embargo, Benique fue excluido de la lista por el organismo electoral por omitir información en su hoja de vida.

En entrevista con RPP Noticias, Benique confirmó este viernes que Fujimori lo llamó para invitarlo a que participe por Fuerza Popular, a lo cual aceptó "gustosamente", y que había sido previamente contactado por el exlegislador fujimorista Moisés Mamani, suspendido por haber acosado a una aeromoza.



El también exdirigente sindical precisó que la invitación a su candidatura por Puno "fue una decisión directa (de Fujimori) porque la verdad es que en la primera etapa no había ningún participante en Juliaca (ciudad de Puno)".



El expresidente peruano (1990-2000) invitó a Benique a almorzar con él en la prisión de Barbadillo en noviembre último, donde fue recibido "muy atentamente", según recordó.



"Ahora, yo sí estuve ahí, he almorzado con él, me invitó un ceviche delicioso que él mismo preparó. También una carne asada al jugo y una gaseosa. Ahí hemos conversado muy detenidamente con el señor presidente", explicó Benique.



Las elecciones legislativas de enero buscan elegir a 130 representantes que completarán el periodo que se truncó en septiembre pasado cuando el mandatario peruano, Martín Vizcarra, decidió cerrar el Parlamento por graves discrepancias con la oposición.

En un mensaje grabado en vídeo, Keiko Fujimori declaró el miércoles pasado que ha decidido "hacer una pausa" en sus actividades políticas para afrontar el proceso de investigación en su contra y pidió a sus compatriotas que "no se dejen confundir" porque se quiere hacer ver la prisión preventiva "como un juicio o una sentencia adelantada".



La excandidata presidencial afirmó que el nuevo pedido de prisión preventiva presentado en su contra es "el regalo más perverso" que ha recibido antes de Navidad, pero que sacará "fuerzas de donde a veces no quedan" para enfrentar el proceso.



Al presentar el nuevo pedido de 36 meses de prisión preventiva, el fiscal José Domingo Pérez aseguró la semana pasada que existen hasta 140 nuevos elementos que confirman y fortalecen su investigación contra Fujimori y que la líder del partido Fuerza Popular puede recibir una condena de 24 años y 10 meses de prisión.



El fiscal ha agregado contra Fujimori los delitos de obstrucción a la justicia, asociación ilícita para delinquir, falsedad genérica, fraude procesal y falsa declaración en proceso administrativo.