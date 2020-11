Alberto Dahik será parte del equipo de asesores económicos del Gobierno

El presidente Lenín Moreno informó este viernes 13 de noviembre del 2020 que el economista y exvicepresidente Alberto Dahik formará parte de su Consejo de Asesores Económicos.

Dahik es actualmente Director del Centro de Estudios Económicos y Sociales para el Desarrollo (CESDE) de la Universidad Espíritu Santo (UEES).



"Doy la bienvenida a Alberto Dahik, quien brindará su valioso aporte en el Consejo de Asesores Económicos. Agradezco a Fausto Ortiz y Manuel González por haber acompañado las decisiones económicas durante los últimos meses", dijo el Presidente en su cuenta de Twitter.

Doy la bienvenida a @alberto_dahik, quien brindará su valioso aporte en el Consejo de Asesores Económicos. Agradezco a @faustortizd y @manugonzalez76 por haber acompañado las decisiones económicas durante los últimos meses. #SembramosFuturo pic.twitter.com/LynCtua2Xo — Lenín Moreno (@Lenin) November 14, 2020



El Consejo de Asesores fue creado en junio pasado. En ese mes estaba conformado por Manuel González, economista principal en la Junta de Gobernadores de la Reserva Federal en Washington, D.C. (Estados Unidos); Vicente Albornoz, decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas de la Universidad de la Américas (UDLA); Augusto de la Torre, exjefe para América Latina del Banco Mundial; y Fausto Ortiz, catedrático, consultor y exministro de Economía y Finanzas.



Ortiz y González informaron que ya no continuarán en el equipo.



Los miembros del Consejo Asesor ejercen su función ad-honorem, es decir, no ocupan un cargo público y no perciben remuneración.



Los economistas tienen libertad para expresar a título personal sus coincidencias y desacuerdos. Los economistas de este grupo no son responsables del diseño de la política económica ni de su implementación.