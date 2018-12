Aguaje generó daños en playas del Litoral e inundó vías en Guayaquil

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Las olas atravesaron las calles de Crucita, en Manabí. En otras zonas del Litoral causaron destrozos en parte de la infraestructura turística, como en Súa, Esmeraldas; y en Jambelí, El Oro.

En Guayaquil, el incremento del nivel del estero Salado anegó algunas vías del norte durante la mañana de este sábado 22 de diciembre de 2018.



Estos son algunos efectos del aguaje que se registra en la costa ecuatoriana. El Instituto Oceanográfico de la Armada (Inocar) anunció que entre el 23 y 26 de diciembre será el periodo de aguaje máximo, que generará un incremento del nivel del mar superior al usual.



“Dadas estas condiciones, se pronostica en la zona costera un estado de mar de intensidad variable, entre ligeramente agitado y agitado”, informó el organismo a través de un comunicado.

Inundaciones en el norte de Guayaquil, sector Urdesa. Foto: EL COMERCIO



Desde la tarde de ayer, viernes 21 de diciembre del 2018, Guayaquil registra lluvias ligeras aunque permanentes. Sin embargo, a causa del aguaje, algunas calles del norte de la ciudad amanecieron anegadas.



En la ciudadela Urdesa, los autos levantaron el agua estancada en la avenida Víctor Emilio Estrada, la principal arteria de este sector. La cercanía de esta zona con un ramal del estero Salado facilitó la acumulación de agua en otras vías aledañas, como la avenida Francisco Huerta Rendón.



El Inocar advirtió además que durante los próximos días arribarán al Litoral oleajes moderados, provenientes del Pacífico Norte. Y a partir del 26 de diciembre se prevé la influencia de oleajes del Pacífico Norte y Sur.



En videos que circularon en las redes sociales se pudo observar la fuerza del mar golpeando la turística isla de Jambelí, que semanas atrás también fue afectada por un intenso oleaje. Allí el agua ha desplazado los sacos de arena, colocados como muro de contención.



Escombros y cabañas destruidas fue lo que dejó el mar en Súa, en la provincia de Esmeraldas. El fuerte oleaje incluso levantó los adoquines del malecón.



El Servicio Nacional de Gestión de Riesgos y Emergencias informó que oleaje ha causado daños en los balnearios de Atacames y Muisne, en Esmeraldas; Eloy Alfaro, Pedernales y Jama, en Manabí; y Santa Rosa, en El Oro.

Jambelí desaparece ante el quemeimportismo de autoridades orenses!! pic.twitter.com/eZ12ovX3ef — Yane Olmedo R (@YaneOrovision) 22 de diciembre de 2018



Por el continuo arribo de olas, el Inocar recomienda tener precaución en las localidades costeras, principalmente en las playas ubicadas al norte y centro-norte, así como la zona norte y oeste de la región insular.



“Es importante recalcar que el arribo de trenes de olas con periodos mayores a 18 segundos y la ocurrencia de un aguaje máximo, aumentarán las afectaciones del oleaje en zonas costeras y la generación de corrientes de resaca”, indicó la institución.



Estos fenómenos coinciden con el feriado de Navidad. A quienes se trasladan a las playas para esta festividad, el Inocar aconseja estar atentos a las señalas emitidas por los organismos de control, no ingresar al mar solos y, en lo posible, mantenerse en el área destinada a los bañistas.



Si no hay bandera o un mensaje claro de las condiciones del mar es preferible consultar a personal autorizado cuáles son las áreas peligrosas o los horarios de mareas.



Recomendaciones del Inocar:



- No arrojarse al agua desde escolleras.



- No perder de vista a los niños en la playa. La actividad de menores debe ser supervisada por adultos.



- Nadar en paralelo a la orilla. Evitar internarse mar adentro.



- Tener presente que las zonas rocosas y los muelles son lugares peligrosos para bañarse.



- En caso de ser arrastrados por la corriente de resaca, mantener la calma y no luchar contra la corriente. Se sugiere nadar en dirección paralela a la orilla hasta que deje de sentir la fuerza de arrastre o mantenerse flotando hasta ser rescatado.



- A quienes realizan actividades en embarcaciones pequeñas, utilizar los implementos de seguridad (chalecos salvavidas y equipos de comunicación en buen estado).bre de 2018.



El Servicio Nacional de Gestión de Riesgos emitió un comunicado en el que informó que la alerta por aguajes se mantendrá en todas las playas de Esmeraldas, una parte de Manabí y Santa Elena.





La alerta y bandera roja rige en las playas de:



Esmeraldas: Súa, Atacames, Tonsupa, Las Peñas, Paufi, Muisne, Mompiche, Galera, Same, Las Palmas, Bocana de Lagarto, Quingue,



Manabí: Pedernales, Manta, El Matal, Canoa, Bahía de Caráquez, San Jacinto, Crucita, Jaramijó, San Lorenzo, Puerto Cayo, Machalilla, Puerto López



Santa Elena: Manglaralto, Montañita, Ayampe, Libertad, San Pablo, Salinas