Las aglomeraciones disminuyeron durante la tarde de este 7 de febrero en Manabí

En la tarde, de este 7 de febrero del 2021, las aglomeraciones han disminuido en Manabí. A las 16:30, los recintos electorales lucían con poca afluencia de personas.

En El Carmen, el flujo de votantes mermó luego de las 14:00. Los recintos electorales estuvieron acordonados con cintas amarillas para evitar el ingreso de vehículos y los vendedores ambulantes. Sin embargo, los emplasticadores y vendedores de alimentos se colocaban en esas cintas para ofrecer sus productos y servicios.



En la mañana, en ese cantón manabita, se registraron aglomeraciones de personas debido a que las juntas receptoras de voto no inauguraron a tiempo la jornada electoral.



Según la Policía Nacional, además de las aglomeraciones, se registró una papeleta rayada a favor de la lista 25 (Movimiento Construye) en la junta 32 del recinto, ubicado en la escuela Tacio Castillo Díaz. La Policía decomisó la papeleta y la destruyeron.



En el recinto electoral del colegio técnico San Vicente se registró un incidente similar, que se denunció a través de las redes sociales. Una mujer denunció que a su tía se le entregó una papeleta rayada. El CNE Manabí, aún no se pronuncia sobre este hecho.



En Manta, en cambio, se registraron aglomeraciones en cuatro recintos electorales de la zona urbana. Javier Briones, del Cuerpo de Bomberos de Manta, señaló que los distanciamientos no han sido los óptimos. En recintos electorales como el de la escuela Luis Arboleda Martínez, los votantes ingresaron a la fuerza.



La Mesa de Seguridad del Comité de Operaciones de Emergencia (COE) de Manta dispuso que los agentes que se encontraban en las vías y otros sectores acudieran los recintos para vigilar que se irrespete el distanciamiento social. EN total, se activaron 1 300 personas entre policías, militares, agentes de tránsito, bomberos y funcionarios municipales.



En Portoviejo las aglomeraciones disminuyeron a las 13:00 cuando se registró una fuerte lluvia. Algunas calles, aledañas a los recintos como el de la Universidad Técnica de Manabí, se inundaron y el personal municipal debió evacuar el agua para que los votantes pudieran continuar con las filas.