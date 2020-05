Las aglomeraciones en clínicas de Wuhan temen que las pruebas contra el coronavirus puedan reavivar la enfermedad

LEA TAMBIÉN

Mientras Wuhan, la ciudad china donde comenzó la pandemia de covid-19, acelera una campaña masiva de pruebas, algunos residentes que abarrotaban los centros para las mismas expresaron el 16 de mayo del 2020 su preocupación de que el mero hecho de hacerse las pruebas pudiera exponerlos al coronavirus.

La seguridad se ha convertido en un tema candente en las redes sociales entre los 11 millones de residentes de Wuhan, dijeron algunas personas a Reuters mientras confluían en centros de pruebas al aire libre dispuestos en clínicas y en otras instalaciones. Muchos dijeron, sin embargo, que apoyan esta campaña voluntaria.



Las autoridades sanitarias de Wuhan volvieron a la acción después de confirmar el fin de semana pasado el primer foco de nuevas infecciones en la ciudad central de China desde que saliera del confinamiento el 8 de abril.



Los nuevos casos -todos ellos personas que anteriormente no habían mostrado ningún síntoma de la enfermedad- impulsaron a las autoridades de Wuhan a iniciar una búsqueda en toda la ciudad de portadores asintomáticos del virus, con el fin de medir el nivel de riesgo de la covid-19.

Para realizarse las pruebas, algunas personas se agrupan sin respetar la distancia recomendada. Foto: AFP

Aunque los cines y salas de fiestas de la ciudad permanecen cerrados para frenar las multitudes, la prueba requiere que la gente espere en largas colas, a veces desordenadas.



"Algunas personas han expresado su preocupación en grupos (de redes sociales) sobre las pruebas, que requieren que las personas se agrupen, y si existe algún riesgo de infección", dijo un residente de Wuhan que pidió no ser nombrado.



"Pero otros refutaron esas preocupaciones, diciendo que tales comentarios no apoyan al gobierno".



La escala sin precedentes de las pruebas indica el nivel oficial de preocupación, dicen algunos expertos. Otros dicen que es un ejercicio extremadamente costoso y cuestionan su eficacia.



Los residentes dijeron que las autoridades no les habían informado de cuándo tendrían los resultados de sus pruebas.



China ha confirmado 82 941 casos de covid-19 hasta el viernes 15 de mayo y 4 633 muertes. El gobierno no incluye en su recuento a los portadores asintomáticos del virus y no publica el número acumulado de casos asintomáticos.



El portavoz de la Comisión Nacional de Salud, Mi Feng, dijo a los periodistas que se confirmaron 194 portadores asintomáticos en la primera mitad de mayo, un 62% menos que en la segunda mitad de abril.