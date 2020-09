Estos son los 11 pasos que debe cumplir para retirar los fondos de reserva acumulados

LEA TAMBIÉN

Una herramienta que tienen los afiliados bajo relación de dependencia para acceder a recursos son los fondos de reserva, ya sea que acumule o mensualice. Los trabajadores, públicos y privados, tienen derecho a que su empleador pague cada mes el 8,33% de la remuneración que se aporta al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS).

Hasta agosto pasado el IESS, registraba a 435 077 afiliados que acumulan sus fondos. El dinero se empieza a recibir cuando el trabajador cumplió un año en una misma empresa.



Quien desee ahorrar los recursos debe hacer la solicitud en la página web de la entidad, imprimir y entregar a su empleador. Si el patrono retiene el porcentaje y no transfiere al IESS dentro de los 15 días de cada mes se generarán multas y recargos.



La acumulación trae beneficios, ya que el asegurado genera ahorro adicional. Los fondos de reserva sirven como garantía para obtener a un préstamo quirografario en el Biess. El Banco del Seguro Social señala que, al tener más recursos, mayor será el valor del crédito al que pueden acceder los afiliados.



A través de la mensualización, en cambio, los afiliados reciben los fondos junto con su remuneración y no se transfieren al IESS. La solicitud también se realiza por el portal web de la entidad, con la cédula de identidad y clave personal.



Procedimiento para retirar



El asegurado puede sacar sus ahorros una vez que haya cumplido 36 meses de acumulación. No debe tener deudas en mora con el Biess.



Antes de iniciar el trámite, se debe tener registrada una cuenta bancaria en el IESS, ya que ahí es donde la institución depositará el dinero. Si una persona fue desvinculada de su trabajo, debe espera 60 días para acceder al fondo.



¿Cuáles son los requisitos?



1.- Ingresar a la web del IESS



2.- Ir a Afiliados



3.- Seleccionar Fondos de Reservar



4.- Digitar cédula y clave personal (Para extranjeros, el Código de extranjero)



5.- En el menú de la izquierda dar click en la opción Consulta Fondos Reserva

Seleccionar Cuenta Individual de Fondos de Reserva



6.- Aparecerá una pantalla con información del total de aportes, intereses y otros valores, como el monto que el afiliado tiene disponible para retirar.



7.- Revise bien las cifras.



8.- Para requerir el dinero, vaya al menú de la izquierda y de click en Solicitudes Fondo Reserva



9.- Escoger la opción Solicitud Devolución Fondos Reserva



10.- Aparecerá una pantalla con el desglose de aportes y el monto que se podrá retirar.



11.- Dar click en Registrar y luego en Aceptar



En caso de que sus fondos se hallen bloqueados por cualquier motivo, se puede solicitar el desbloqueo de los mismo en línea. Para ello, se debe ingresar al enlace "desbloqueo de fondos de reserva", después introducir el número de cédula y clave. Finalmente, escoger la opción “solicitud para desbloqueo” y descargarla.

Una vez descargada la solicitud anterior deberá ser firmada, escaneada y subida a la sección “Recepción de trámites” en el apartado de “Contáctenos”.



Junto con la solicitud escaneada también se deberá subir los siguientes documentos: Cédula de identidad o pasaporte, claramente escaneada o fotografiada, foto del rostro del solicitante portando su cédula de identidad, lo más clara posible.



Al subir estos documentos en la sección de “Recepción de trámites”, se debe elegir el trámite a realizar, ingresar los datos solicitados y detallar en pocas palabras este trámite.