Aeroméxico pide terminar los contratos colectivos de pilotos y sobrecargos

La compañía aérea Aeroméxico solicitó este lunes 11 de enero del 2021 a las autoridades laborales de México la terminación "por fuerza mayor" de los contratos colectivos de pilotos y sobrecargos, empleados con los que negocia recortes ante la crisis derivada del covid-19.

La aerolínea recordó que de momento "no ha sido posible" llegar a un acuerdo con pilotos y sobrecargos mientras le urge reducir costos para seguir optando al financiamiento preferencial garantizado al que accedió tras adscribirse al Capítulo 11 del Código de Bancarrota de Estados Unidos para realizar una reestructuración financiera.



La fecha límite de Aeroméxico para haber acreditado una reducción en sus costos y seguir optando a esa línea de financiación es el 27 de enero.



"(Esos recursos) son indispensables no solo para preservar el negocio en marcha sino para evitar incumplimientos generalizados en las obligaciones de Aeroméxico con los acreedores financieros", indicó la empresa de aviación.



Según la prensa local, la Asociación Sindical de Pilotos Aviadores de México (ASPA) está poniendo más resistencia en las negociaciones, con negativas a modificaciones temporales en los contratos, que la Asociación Sindical de Sobrecargos de Aviación de México (ASSA).



"Con base en la situación de fuerza mayor en la que se encuentra Aeroméxico, se ha solicitado dar por terminada la relación colectiva de trabajo, así como la individual con un determinado número de pilotos y sobrecargos a fin de reflejar la nueva realidad operativa", señaló la aerolínea.



Aeroméxico lamentó asimismo que las restricciones a la movilidad en México y el extranjero para contener el avance del covid-19 "siguen reduciendo la demanda de vuelos y mermando las finanzas de la compañía".



Pese a la severidad de la decisión, la aerolínea mexicana reiteró "que está en la mejor disposición de continuar las conversaciones tanto con ASPA como con ASSA, dentro del plazo señalado" para cumplir "con las condiciones necesarias para continuar accediendo a los recursos disponibles".



Inicialmente, el plazo para modificar los contratos de pilotos y sobrecargos concluía el 31 de diciembre de 2020, pero Aeroméxico pidió una prórroga que vence el 27 de enero.



Si no consigue reducir los costos, no podrá optar a los USD 1 000 millones que ofreció el fondo de inversión Apollo tras la declaración de bancarrota.