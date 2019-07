Dos adolescentes se perdieron en el volcán Imbabura

LEA TAMBIÉN

Dos hermanos, de 13 y 14 años, se encuentran extraviados desde la noche del 28 de julio del 2019 en el volcán de Imbabura, provincia del mismo nombre, situada en el norte de Ecuador.

Expertos en rescate de montaña del Cuerpo de Bomberos de Ibarra y de la Policía Nacional retomaron la búsqueda la mañana de este 29 de julio. El operativo de rastreo inició luego que los padres de los adolescentes dieron la alerta, la noche de ayer.



Según la información preliminar, los menores participaban de un paseo familiar, que inició en San Antonio de Ibarra. Los pequeños, que iban junto a sus padres y hermanos, tomaron la delantera hasta cerca de la cima del cerro. Sin embargo, al ver que el resto de excursionistas no llegaban decidieron bajar a buscarlos. No los encontraron en el camino. Es por ello que los adolescentes regresaron hasta su domicilio desayunaron y llamaron por teléfono a su padre. El progenitor les pidió que suban nuevamente. Pero, no los volvieron a ver más.



Esta mañana continúa la búsqueda por los senderos de la cara occidental del volcán Imbabura. Hasta las 10:50 no había resultados positivos.



Según los socorristas, el mayor riego en la media y alta montaña está relacionado con los fríos intensos, que pueden provocar hipotermia, especialmente, cuando los excursionistas no llevan ropa y equipo apropiado.