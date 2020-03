Adolescente de 12 años muere por covid-19 en Bélgica

LEA TAMBIÉN

Una adolescente de 12 años murió en Bélgica debido al covid-19, una enfermedad que normalmente no mata a pacientes tan jóvenes, informaron las autoridades sanitarias del país.

“Es un hecho raro que nos conmueve profundamente”, dijo el doctor Emmanuel André, portavoz de los servicios de salud.



Es la víctima más joven hasta la fecha en Europa. La chica tenía fiebre desde hacía tres días y dio positivo por el virus, dijo otro portavoz, Steven Van Gucht.



En Bélgica, un país de 11,4 millones habitantes, las autoridades registraron hasta el martes 31 de marzo del 2020 un total de 12 775 casos confirmados de nuevo coronavirus, de los cuales 705 acabaron en fallecimiento.



La semana pasada falleció en Francia una adolescente de 16 años, un hecho que también conmovió a la opinión pública europea.



La víctima belga era una colegiala del establecimiento De Harp en Gantes (noroeste), informó la ciudad flamenca en un comunicado, deplorando una desaparición “particularmente trágica”.



“Es importante saber que no había ido a la escuela desde el 13 de marzo y que, desde entonces, no había tenido ningún contacto con sus compañeros”, según la misma fuente.



Las escuelas belgas están cerradas por tercera semana consecutiva para frenar la propagación del coronavirus.



Según la cadena pública flamenca VRT, la joven víctima no tenía aparentemente ningún problema de salud antes de ser infectada por este virus pulmonar.



“Después de tres días de fiebre”, su estado “se deterioró repentinamente", precisó ante la prensa Van Gucht.



Afortunadamente, las muertes causadas por la enfermedad covid-19 son excepcionales entre los jóvenes, pero “las formas graves que provocan hospitalización, incluso en cuidados intensivos, o que conducen a una muerte, pueden ocurrir en adultos de cualquier edad”, advirtieron a las autoridades sanitarias estadounidenses en un informe.



En Estados Unidos, los jóvenes de 20 a 44 años representan el 29% de los casos confirmados, el 20% de los pacientes hospitalizados por covid-19 y el 12% de los pacientes admitidos en cuidados intensivos, según un informe de los Centros de Control y Prevención de Enfermedades (CDC), que abarca a 2.500 pacientes registrados hasta el 16 de marzo.



Los menores de 20 años están mucho menos presentes, con menos del 1% de las hospitalizaciones y ningún paciente en cuidados intensivos. Sin embargo, un bebé de menos de un año falleció de covid-19 en Illinois, anunciaron el sábado las autoridades de dicho estado.



En Francia, de los casi 14 000 casos confirmados al 20 de marzo, el 30,6% tenían entre 15 y 44 años, según los datos publicados el jueves por las autoridades sanitarias.



“Gante y todo el país están unidos en una inmensa tristeza”, subrayó el alcalde de Gantes, Mathias De Clercq, pidiendo a los medios de comunicación que se abstengan de ponerse en contacto con los familiares y los compañeros de clase de la joven víctima.