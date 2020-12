Un adolescente desapareció en el trayecto de su casa a la tienda, en Quito

Esteban David Andrade Peñaranda, de 16 años, fue reportado como desaparecido. Su foto fue difundida este miércoles 9 de diciembre del 2020 en redes sociales de Ecuador, un día después de que no regresara a casa.

Ya son más de 24 horas desde que se perdió su rastro. Según un familiar, el joven salió de su casa, ubicada en Conocoto, en el valle de Quito, con dirección a la tienda. Las cámaras de vigilancia grabaron los instantes en el que el menor dejó la vivienda.



Pasaron las horas y Esteban no regresó. El familiar asegura que el muchacho se llevó el celular, pero no han podido ser contactarlo por esa vía. “Es un adolescente tranquilo, no suele salir de casa y creemos que no tenía problemas”, dijo el allegado.



La Policía de Menores (Dinapen) ya abrió una investigación y asignó agentes al caso, quienes se contactaron con amigos y familiares del adolescente. Ninguno dijo haberlo visto ni hablado con él.



En el país, según la Asociación de Familiares de Personas Desaparecidas existen alrededor de 1 300 personas que no han regresado a sus casas y cuyos paraderos siguen en investigación. En esta estadística consta el caso de Giovanna Pérez, quien el pasado 4 de diciembre cumplió 10 años de desaparecida.