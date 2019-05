Nuevo acuerdo para quienes empezaron internado rotativo en mayo 2019

LEA TAMBIÉN

Seis acuerdos se alcanzaron entre los internos rotativos, gremios médicos, facultades de Medicina y autoridades del Ministerio de Salud. El documento se firmó la mañana de este viernes 17 de mayo del 2019, tras una reunión en la Plataforma Gubernamental de Gestión Financiera, en el norte de Quito.

El primer acuerdo implica la presentación y discusión de una propuesta de acciones fiscales y otras medidas de recaudación para la sostenibilidad y financiamiento permanente del Programa de Internado Rotativo. que se presentaría en la Asamblea Nacional.



El segundo consiste en desarrollar un nuevo acuerdo ministerial a partir del valor previo del estipendio, pero solo una vez aprobada la propuesta en el Legislativo, de una fuente de financiamiento para la cobertura del Programa.



Para Medicina y Obstetricia, el monto anterior fue de USD 591 y se pretendía cambiar a USD 394. Estos rubros se mantendrán para los estudiantes que comenzaron su internado el 2 de mayo del 2019. Este punto es el número seis de los acuerdos alcanzados por los estudiantes y las autoridades.



Otro de los acuerdos es conformar una mesa permanente de trabajo, que mantendrá reuniones con una periodicidad no menor a dos veces cada mes. En ellas se abordarán temas como la normativa asistencial docente, obligaciones y responsabilidades de estudiantes, instituciones de educación superior y establecimientos de salud. Adicionalmente propuestas de mejoramiento académico.



Además se comprometieron a trabajar con la Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, el Consejo de Educación Superior e instituciones de educación superior para verificar las plazas para los establecimientos de salud. Así como alertar con antelación sobre estos cambios en el internado.



Megan Córdova, representante de la Asociación de Internos Rotativos (AIR), explicó que mientras no se publique un comunicado oficial del Ministerio de Salud, las medidas adoptadas por los estudiantes se mantienen. Es decir, el cese de actividades en los establecimientos de salud y la manifestación convocada para este lunes 20 de mayo del 2019.



Sobre el tema de los nuevos estudiantes que deberán ir al internado, Daniela Solano, miembro de AIR, sostuvo que “este acuerdo no solo se firma para nuestra cohorte (la del 2 de mayo). La confusión que hay es por el último punto (seis) que es específicamente para las personas que ya firmaron el contrato y estamos queriendo decir que se invalide el contrato para que se establezca el estipendio anterior”.



Días atrás, los internos protagonizaron manifestaciones en las diferentes ciudades del país. Quema de llantas, carteles y consignas como "Necesitamos un estipendio justo" fueron parte del ambiente en las movilizaciones. Incluso, en Guayaquil hubo estudiantes detenidos.



En el país hay 3 085 internos de Medicina, Obstetricia, Enfermería y Nutrición, según datos proporcionados por el Ministerio de Salud, los primeros días de mayo. El Ministerio de Salud no se pronunciado oficialmente. La titular de la Cartera, Verónica Espinosa, dijo "este es un Gobierno del diálogo. Hemos llegado a varios acuerdos con los internos rotativos. Tenemos una realidad presupuestaria como país, que no podemos negar, es momento de poner el hombro". Consultada sobre si hay un acuerdo, aceptado por Finanzas, dijo "hemos logrado un acuerdo con la participación activa de todo el Gobierno". Pero no se ha especificado qué incluye el documento.