Acuerdo con el EFTA y México son prioridades para la Cartera de Comercio Exterior

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

La implementación del acuerdo comercial suscrito por Ecuador en el 2018 con los Estados de la Asociación Europea de Libre Comercio (EFTA) no corre riesgo de implementarse. La observación realizada al acuerdo por parte de la Corte Constitucional (CC) a un artículo del convenio se solucionará en los próximos días, dijo Iván Ontaneda, ministro de Comercio Exterior.

El bloque EFTA está conformado por Suiza, Noruega, Islandia y Liechtenstein.



"El acuerdo está en proceso de ratificación, no está en peligro, hemos mantenido reuniones bilaterales con nuestros socios. Estimo que en un par de semanas tendremos una solución", detalló Ontaneda en el marco de la Asamblea de Gobernadores del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), que se realiza en Guayaquil, hoy, martes 16 de julio del 2019.



La Corte Constitucional (CC) emitió un dictamen -el 30 de abril pasado- en el que ­declara que el artículo 6,4 del acuerdo comercial se contrapone a la Constitución. Ese artículo establece que en una contratación cubierta, ­cada parte concederá a las mercancías, servicios de la otra parte y proveedores un trato no menos favorable que el concedido” a nacionales.



Mientras tanto, la Constitución señala que en las compras públicas se “priorizarán los productos y servicios nacionales”, especialmente a los de la economía popular y solidaria (EPS), y de las micro, pequeñas y medias empresas (mipymes).



Rita Hämmerli-Weschke, embajadora de Suiza en Ecuador, que participó en la cita del BID, señaló que la CC tiene pendiente revisar los documentos anexos del acuerdo en donde se incluye una excepción sobre los beneficios que deben tener las mipymes y los productos de las EPS.



"En la Corte han considerado solo el artículo 6,4, pero hay un anexo explicando excepciones, cuando lean el anexo se resolverá el inconveniente y esperamos que el acuerdo entre en vigencia en el 2020", dijo.



Según la embajadora de Suiza, el 19 de septiembre su país ratificará que el acuerdo puede entrar en vigencia. "Es muy importante que este tratado se implemente porque Ecuador ha perdido una importante cuota de mercado de banano en Suiza, ya que Colombia y Perú que sí tienen acuerdo comercial con nosotros ha ganado más espacio", añadió.



En el marco del evento, Ontaneda, además, destacó que en materia de comercio exterior, una de las prioridades de la Cartera de Estado que dirige es firmar un acuerdo comercial con México, para poder ser miembro de la Alianza del Pacífico.



"Con México comenzamos ya puertas adentro el proceso para concretar un acuerdo con México, empezamos a coordinar reuniones con todos los sectores, incluso los sensibles, para analizar los puntos claves de la relación económica", indicó.



Ontaneda, además, informó que en cinco semanas está previsto que se entregue al Legislativo la Ley de Fomento Productivo 2, que el Gobierno inicialmente preveía entregar en mayo.



"Está lista la ley en un 85%, pero debe quedar claro que el país no necesita una nueva ley para traer inversión. Hago un llamado a los empresarios para que se decidan a invertir en el país, las condiciones están dadas. No existe el escenario perfecto para invertir, el momento es ahora. No podemos olvidar de dónde venimos y lo que tenemos ahora, seguridad jurídica, respeto, incentivos, reglas claras".