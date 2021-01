Poca actividad comercial este 1 de enero de 2021 en el centro de Ibarra

La mayoría de establecimientos del casco comercial de la ciudad de Ibarra, provincia de Imbabura, permanecieron cerrados en este 1 de enero de 2021.

Los locales que abrieron en el inicio de este nuevo año tuvieron poca afluencia de clientes.



Manuel Pineda, propietario de Novedades y Fantasías Yarina, comenta que prefirió atender su negocio antes de quedarse en casa. El comerciante agrega que, a diferencia de otros años, las ventas de diciembre último no cubrieron sus expectativas.



La terminal terrestre de Ibarra igualmente lució con pocos pasajeros durante esta mañana. Un funcionario de la entidad informó que los buses hacia otros cantones y otras provincias operaban sin ningún cambio.



Hay turistas que decidieron pasar este feriado en destinos situados en la zona rural de la provincia.



Entre tanto, en la zona céntrica de Ibarra la quema de monigotes fue mínima. Según Patricio Calderón, jefe de guardia de la Estación Santo Domingo del Cuerpo de Bomberos de la urbe, no se reportaron novedades.



Sin embargo, algunas familias optaron por recibir el año nuevo con juegos pirotécnicos. Alicia López, habitante de uno de los barrios del sur de la capital imbabureña, cuenta que a la medianoche -entre las 23:45 del 31 de diciembre y las 00:30 del 1 de enero- fue más intenso el encendido de pirotecnia.



Desde la Intendencia de Imbabura se informó que hubo colaboración de los ciudadanos en el cumplimiento del toque de queda y que no se registraron mayores novedades en los seis cantones de provincia.