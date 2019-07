El conductor del bus accidentado con hinchas del Barcelona tiene orden de prisión preventiva; está prófugo

LEA TAMBIÉN

El conductor Ángel Omar R., quien se encuentra prófugo, tiene orden de prisión preventiva por su presunta responsabilidad en el accidente de tránsito de un bus de la cooperativa de transporte Señor de los Milagros, que se registró en el kilómetro 57 de la vía Cuenca-Molleturo-El Empalme, la tarde del domingo 12 de agosto de 2018.

Así lo dispuso el juez Fabián Romo, durante la audiencia de formulación de cargos desarrollada ayer lunes 8 de julio del 2019. Además, por pedido de la Fiscalía, ordenó la prohibición de enajenar un vehículo y una motocicleta, que están a nombre del procesado.



También dictó la prohibición de enajenar el bus, propiedad de otra persona.



Según el fiscal Luis Arturo Hidalgo, de acuerdo con los informes de reconocimiento del lugar y reconstrucción virtual de los hechos, efectuados por peritos de la Oficina de Investigación de Accidentes de Tránsito (OIAT), el procesado habría conducido sin aplicar técnicas de seguridad vial, pues habría accionado de forma no adecuada y repetitiva el pedal de freno, proceso que cristalizó las zapatas y, como consecuencia, el vehículo se quedó sin frenos.



Según las investigaciones, el conductor perdió el control del bus, por lo que –al ingresar a una curva– invadió el carril, se volcó sobre su costado izquierdo y se impactó con una baranda metálica de seguridad.



Luego cambió de trayectoria y se estrelló contra una baranda de seguridad de hormigón rígido. Tras el hecho, el procesado huyó del lugar.



Como consecuencia del accidente, 12 personas fallecieron y 24 resultaron heridas, quienes junto a otros hinchas del club deportivo regresaban en el bus a Guayaquil, luego de presenciar un encuentro de fútbol en Cuenca.



La Fiscalía también presentó versiones de dos ciudadanos que acordaron con el procesado la contratación del bus. Uno de ellos viajaba cerca de la cabina y presenció el accidente.



También fue expuesta la versión del ayudante del bus, quien señaló al procesado como la persona que conducía el transporte. Asimismo, se recogieron versiones de pasajeros, quienes refirieron que en el viaje de ida y antes del accidente, el vehículo tuvo desperfectos mecánicos.



El informe de avalúo de daños materiales estableció que el monto de los destrozos causados al bus asciende a USD 45 000, más USD 400 de la baranda.



Dos certificados de la Agencia Nacional de Tránsito (ANT) señalan que el vehículo no tenía salvoconducto ni permiso de desplazamiento para salir de la ruta Daule-Guayaquil.



Además, se indica que el conductor solo tenía 18 de los 30 puntos en la licencia de conducir.



Adicionalmente, se presentaron la pericia de audio y video a las imágenes extraídas de la cámara de seguridad instalada en el bus, el informe técnico-mecánico del sistema de frenos, los informes de las autopsias y las historias clínicas de las personas heridas que fueron trasladadas a distintas casas de salud de Cuenca.



La Fiscalía delegó a la Policía y a la Comisión de Tránsito del Ecuador (CTE) para localizar al conductor, pero hasta el momento no existen resultados.



Ángel Omar R. fue procesado por los delitos de muerte culposa, lesiones causadas en accidente de tránsito y daños materiales, tipificados y sancionados en los artículos 377, 379 y 380 del Código Orgánico Integral Penal (COIP).