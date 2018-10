Jorge Glas tiene gastritis, hipertensión, fiebre..., según su abogado Eduardo Franco Loor

LEA TAMBIÉN

Jorge Glas “se encuentra en un estado delicado de salud”. Así lo aseguró desde Guayaquil Eduardo Franco Loor, su abogado, minutos después de que el exvicepresidente de Ecuador fuera trasladado desde la Cárcel 4 de Quito hasta el Centro de Rehabilitación Social de Latacunga, la noche de este domingo 21 de octubre del 2018.

¿Qué dolencias tiene? “Jorge Glas tiene en este momento una gastritis crónica muy severa, se encuentra afiebrado, se encuentra con una presión arterial una hipertensión muy acentuada y fundamentalmente en el traslado que se hizo desde Quito aproximadamente a las siete de la noche a Riobam..., a Latacunga, no se le permitió llevar la medicación que toma en la mañana en la tarde y en la noche”.



El Gobierno de Ecuador informó, a través de un comunicado la noche del domingo, que Jorge Glas fue llevado desde la Cárcel 4 de Quito, de mínima seguridad, hasta la cárcel de Latacunga, por razones de seguridad, con base en un informe de Inteligencia luego de la fuga de Fernando Alvarado, exsecretario de Comunicación en el régimen de Rafael Correa.



En rueda de prensa en su domicilio, Franco Loor sostuvo que las autoridades debieron avisar "con al menos 48 horas del cambio de centro penitenciario". Por eso calificó de arbitraria e inconstitucional la medida.



Según Franco, el equipo de abogados se enteró del traslado a través de los familiares del exvicepresidente.



Glas se encuentra detenido desde el 2 de octubre del 2017, en un proceso en el cual también está vinculado su tío Ricardo Rivera, por mantener reuniones con personeros de la firma brasileña Odebrecht, quienes admitieron que pagaron sobornos para obtener contratos del Estado ecuatoriano en proyectos energéticos.



En el régimen de Correa, cuando se registraron esos sobornos, Jorge Glas era el responsable de manejar el sector estratégico (petróleo, hidroeléctricas, etc.). Él y su tío fueron sentenciados, el pasado 13 de diciembre de 2017, a seis años de cárcel por el delito de asociación ilícita en el caso Odebrecht.



El pasado 2 de octubre Glas cumplió un año preso en la Cárcel 4 de Quito. Franco anunció que este lunes 22 está previsto que la defensa presente un recurso ante la Corte Nacional de Justicia.



El traslado de Glas se produce después de que la noche del sábado 20 de octubre el Gobierno informara que Fernando Alvarado, extitular de la Secom, era buscado por la Policía, luego de que este enviara un mensaje por WhatsApp en el cual daba cuenta de que se había retirado el brazalete electrónico, que debía portar como procesado por presunto peculado, y que había salido de Ecuador, en contra de la disposición de la Justicia ecuatoriana.



Franco dijo que espera que su cliente "no sea incomunicado" y responsabilizó al presidente Lenín Moreno y a los ministros de Justicia (e), Paúl Granda, y del Interior, María Paula Romo, por la vida y la salud de su defendido.