Abdalá Bucaram se desmarca de su presidenciable; Sagñay dice que seguirá haciendo campaña

Abdalá Bucaram Ortiz, líder de Fuerza Ecuador (FE), dejó de apoyar a su candidato presidencial Carlos Sagñay e invitó a sufragar por otros postulantes.

El exmandatario se refirió sobre ese escenario la noche del 31 de enero del 2021, en una transmisión en Facebook: "Para Presidente si votas por Arauz, vota por Arauz, pero busca para asambleísta nacional y provinciales, en los que Abdalá tenga candidatos, busca el casillero de la 10 y es un solo toque”.



El exmandatario aseguró también que el presidenciable se declaró independiente y que cuando se habla de actos de corrupción que lo involucran a él y su familia, Sagñay se desmarca.



"Para Presidente de la República vota por cualquiera y esto es una actitud digna y de honra mía porque el señor Sagñay, al que lanzamos, se ha declarado independiente. Y cuando se habla de corrupción de Bucaram, se hace el cojudo y se lava las manos en vez de defender al líder del partido".



Sagñay afirmó a EL COMERCIO, la tarde del 1 de febrero del 2020, que no le sorprendió la declaración del exmandatario porque hace diez días sostiene ese argumento durante sus visitas a distintas provincias.



"Él dice lo que quiere decir, pero quiero dejar claro: todo el tiempo en que he estado en político me he mantenido en lo que soy, soy un político independiente, que es diferente a ser un candidato independiente como él (Bucaram) lo dice, yo sigo siendo el candidato de Fuerza Ecuador, lista 10".



El dos veces postulante a la Presidencia, en los años 2006 y 2009, manifestó que no es afiliado a la organización política y que conoció a Bucaram en octubre del 2020, en el marco de la inscripción de candidaturas. "Bucaram me llamó".



Sobre los tres procesos penales abiertos en contra de Bucaram, Sagñay aseguró que en reiteradas ocasiones ha dicho que va a respetar la independencia de los poderes.



"Que él quiera que yo lo defienda personalmente, yo no lo puedo defender personalmente, no tengo los elementos de juicio para defenderlo a él, él debería pedirle a su abogado que lo defienda, él mismo lo hace, se defiende; yo no puedo defender a alguien en materia que no conozco".



Finalmente, Sagñay reiteró que continuará con su campaña con Fuerza Ecuador: "Voy a continuar, sigo con mi campaña, sigo dando entrevistas, sigo señalando a la 10, yo soy el candidato presidencial de la lista 10, no soy el candidato independiente ni he declarado nada".