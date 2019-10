El abastecimiento de productos es irregular en el Mercado Mayorista

LEA TAMBIÉN

Comerciantes y clientes del Mercado Mayorista, ubicado en el sur de la ciudad, señalaron este 7 de octubre del 2019 que el abastecimiento de frutas, legumbres y papas presenta inconvenientes a causa del cierre de las vías que se mantiene aún en algunas zonas del país.

Esto ha generado que los conductores de camiones que traen estos productos lleguen con dificultad o no ingresen. En la sección de tubérculos, por ejemplo, de los hasta 50 camiones que traían 300 quintales de papas cada uno, desde las provincias del norte, ahora apenas llegan cinco o 10, expresó Marianela Granada, dirigente de esta área. “Los camiones deben hacer viajes más largos por el cierre de las vías”.



Clara Espinosa, cliente, comentó que anteriormente llevaba un quintal de papás en USD 17, pero ahora solo llevó una arroba en USD 10.



Ramiro Tigasi, comerciante, mencionó que esta alza obedece a la escasez del producto. “Antes teníamos mayor variedad, ahora tenemos pocos quintales para la venta”.



En la sección de frutas y legumbres se constató también que ciertos productos que vienen desde la Costa o la Sierra centro no están llegando. Myriam Toapanta, comerciante de frutas, comentó que en su puesto solo tiene los alimentos que no se han vendido en los últimos días.



En las bandejas y recipientes quedan unas piñas pequeñas, pocos plátanos, yucas, peras y otros. “La fruta que viene desde la Costa y de Ambato no ha llegado, por el cierre de las vías”.



Elizabeth Guerreo, dirigente de esta sección, advirtió que los comerciantes que traen estos productos buscan otras rutas para llegar con los productos. Además, explicó que, debido al incremento del precio del diésel, los camiones que traen productos deben destinar más para llenar de combustible los automotores.



En la sección de abastos, Julio Caisaguano, dirigente, comentó que -en su caso- han optado por postergar la compra de arroz desde la Costa hasta que la situación del país vuelva a la normalidad. “Los precios del arroz, azúcar, granos secos y enlatados no han variado”.



Gabriela Mantilla, quien realiza compras cada quince días, comentó que con su presupuesto de USD 80 que destina usualmente, no logró adquirir todos los productos que acostumbraba. Para que le alcance tuvo que restringir la compra de frutas, huevos y otros. “Se ve que hay menos productos y algunos como las arvejas y las papas han subido”.