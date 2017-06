Antes de viajar, tome en cuenta un seguro de asistencia internacional

La tarjeta que comúnmente es conocida como seguro de viaje, que el turista recibe entre varios papeles al contratar un paquete turístico, en realidad es un servicio de asistencia internacional que le puede ayudar frente a cualquier inconveniente que se puede presentar en el extranjero.

En Europa, este servicio está incluido dentro de los paquetes turísticos que se comercializan; sin embargo, en América, los viajeros todavía prefieren ahorrar su costo sin prever posibles eventualidades.



Según Evelyn Chávez, supervisora de ventas de la agencia Solcaribe, previo a realizar la venta de un paquete turístico, se le plantea la opción al cliente y, si este no accede al servicio, se le hace firmar un documento en el cual conste que no aceptó la asistencia internacional, para evitar reclamos posteriores.

“Hemos tenido casos de clientes que creen que el seguro de su tarjeta de crédito les otorga cobertura fuera del país, pero en realidad, el servicio de asistencia internacional es diferente”. Para ella, quienes contratan el servicio, es porque algo les pasó fuera del país y tuvieron que pagar sus cuentas sin derecho a reembolso.



Para Chávez, el Estado debería iniciar un plan de concienciación sobre los beneficios de la prevención en viajes, ya que nota que en otros países, sus ciudadanos se exigen ciertas normas de seguridad, mientras que el latinoamericano se siente obligado para contratar el servicio. “Cuando la gente se siente obligada, reniega y no le gusta”.



Según Hernán González, gerente de Assist Card en Ecuador, el hecho de describir al servicio como seguro de viaje ya representa un error, ya que da la idea de que solo operará al regreso del cliente, por eso se debe emplear el concepto de servicios de asistencia inmediata.



“Nosotros ofrecemos soluciones que van desde una pérdida de equipaje, donde podemos monitorear el equipaje y devolverlo o indemnizar al cliente, hasta emergencias sanitarias importantes, porque nadie está exento de un accidente”. Assist Card opera en Latinoamérica desde 1972, pero en Ecuador oferta sus servicios a nivel mundial desde hace 20 años. Sus pólizas no incluyen deducibles.

A más del listado telefónico de los prestadores de servicios que tienen hacia el país de destino, Assist Card plantea innovaciones enfocadas hacia los ‘smartphones’. A través de su ‘app’, el pasajero puede chatear con una central operativa las 24 horas, un servicio que le permite, además, indicarle rutas a tomar hacia los atractivos turísticos en el destino. En su web, implementaron el servicio de telemedicina para realizar consultas médicas online.



Chávez añade que contratar este servicio no encarece el viaje, sino que blinda al turista y a su familia de contratiempos. “Un dolor de muela o una intoxicación en un país que no es el nuestro, representa el pago de una buena cantidad de dinero que, en el mayor de los casos, no será reembolsado”.



Los servicios de asistencia le pueden ayudar, además, frente a una catástrofe natural o un ataque terrorista. Los recientes ataques registrados en Manchester, Londres, París y Orlando, crearon un clima de inseguridad y las personas no sabían cómo actuar en esos momentos.

De hecho, estos eventos podrían afectar a la industria turística. Hay empresas que han propuesto aplazar los viajes de los turistas para evitar las cancelaciones. En los últimos tres meses, tres atentados terroristas han causado muertes e inseguridad en suelo británico, ocasionando que miles de turistas se cuestionen si deberían cambiar su destino de vacaciones para este verano europeo.



El Tourism Industry Emergency Respone (Tier), citado por el diario Expansión, teme el desplome la industria turística que aporta 130 000 millones de libras al año (USD 191 790 millones). El comité de esta organización se reunió tras los atentados del pasado marzo y está valorando el alcance de los últimos atentados en las reservas hoteleras y los vuelos.



Ecuador tiene 72 frecuencias aéreas semanales hacia los Estados Unidos, los cuales salen desde Quito y Guayaquil. Entre enero y abril de este año, 179 031 pasajeros viajaron a los Estados Unidos, según los registros de la Dirección General de Aviación Civil (DGAC).



Hacia Europa, los ecuatorianos deben realizar escalas en Ámsterdam, Madrid, Houston y Panamá. Entre enero y abril de este año, 229 348 han realizado viajes hacia estos destinos, según la DGAC.



Los servicios de asistencia que se ofertan en el Ecuador van desde los USD 6 y se los puede contratar por los días que esté de viaje o en planes trimestrales o anuales, dependiendo de la frecuencia que realice sus desplazamientos fuera del país.