El Versace de Edgar Ramírez y Penélope Cruz podría ser nominado al Emmy

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Penélope Cruz y Édgar Ramírez figuran entre los probables nominados al Emmy por su show 'American Crime Story: El asesinato de Gianni Versace'. De ser así, esta sería la primera nominación a los premios para la actriz española ganadora del Oscar y la segunda para el venezolano.

La Academia de la televisión de Estados Unidos anunciará el jueves 12 de julio del 2018 a las 15:30 GMT (10:30 hora de Ecuador) los nominados al premio más importante de la industria en un año en el no hubo grandes lanzamientos y los viejos ganadores podrían volver a brillar.



La crítica coincide en que no ha sido un gran año para nueva televisión, pero los programas ya consolidados continuaron transmitiéndose con éxito y con la calidad del cine.



“Como a alguien que tradicionalmente le gusta más el cine que la televisión, la riqueza de la pantalla chica en estos días realmente me emociona”, dijo a la AFP el periodista de entretenimiento y productor Simon Thompson. “Está tomando riesgos que Hollywood todavía no se atreve a tomar y se ve la cosecha”.



No está claro quién acaparará el mayor número de nominaciones, que incluyen programas transmitidos antes del 31 de mayo. La premiación se realizará el 17 de septiembre en el Microsoft Theater de Los Ángeles.



'El asesinato de Gianni Versace' es la segunda temporada de 'American Crime Story', que arrancó con la aclamada 'The People v. O. J. Simpson' (2016).



Gira en torno al asesinato del legendario diseñador Gianni Versace, interpretado por Ramírez, a manos del asesino en serie Andrew Cunanan, que encarna Darren Criss.

Video: YouTube, cuenta: TV Promos





La serie se inspiró en el libro de la periodista Maureen Orth, que asegura haber llevado a cabo una minuciosa investigación sobre la muerte del famoso diseñador, y explora la homosexualidad en el Estados Unidos de los años 90.



El sitio de predicciones Gold Derby coloca favorito al programa y a Criss, Cruz (que interpreta a la hermana de Versace, Donatella) y Ramírez en las categorías de actuación en una mini-serie.



Criss -nominado en 2015 por 'Glee'- competiría contra Al Pacino ('Paterno'), Kyle MacLachlan ('Twin Peaks'), Benedict Cumberbatch ('Patrick Melrose') y Michael B. Jordan ('Fahrenheit 451') .



Ramírez fue nominado en 2011 por su papel en 'Carlos', que también le valió una nominación al Globo de Oro.



“Entramos en este proyecto con el mayor respeto, porque de una manera u otra todos estamos vinculados a la casa de Versace”, dijo Ramírez en enero en una entrevista sobre la serie en la que también actuó Ricky Martin. “Queríamos ser respetuosos, queríamos contar también una historia de amor que es una gran parte del proyecto y de su vida. Es una historia que tiene mucho de tragedia griega”.



'Veep' estará ausente de la competencia este año luego que su protagonista Julia Louis-Dreyfus se retirara para combatir un cáncer de mama.



También lo estarán 'Better Call Saul' y 'House of Cards' , sacudida por el escándalo de abuso sexual en Hollywood tras varias denuncias contra su estrella, el dos veces ganador del Oscar Kevin Spacey, que fue despedido del show.



'Juego de tronos' -el programa de ficción más galardonado en la historia del Emmy- regresa tras un año ausente y enfrentará al ganador del mejor drama de 2017, la serie distópica 'The Handmaid's Tale' , que aparece este año también entre los favoritos.



El drama de NBC 'This Is Us' debe ser igualmente nominado, junto al western de ciencia ficción 'Westworld' , los éxitos de Netflix 'Stranger Things' y 'The Crown', y la serie de espías durante la Guerra Fría de FX 'The Americans', que terminó en su sexta temporada.



El clásico de finales de los 80 'Roseanne' tuvo un exitoso regreso a la pantalla, con su rara representación de la vida de clase obrera en la televisión estadounidense, y también de simpatizantes del presidente Donald Trump, ampliamente ignorados por Hollywood.



Pero un tuit racista de su protagonista Roseanne Barr -que en vida real apoya al mandatario republicano- llevó a la cadena ABC a cancelar el programa.

“El hecho de que tantas personas, frente y tras cámaras, perderán la aclamación que merecen por la actuación de Roseanne Barr es una verdadera vergüenza”, indicó Thompson.