Un 85% de niños y adolescentes cumple el plan de vacunas

La vacuna contra el rotavirus para menores de 6 meses evita diarreas. La pentavalente actúa contra difteria, tétanos, tosferina, meningitis y hepatitis B; se aplica a los bebés de 2 a 6 meses. La de PVO combate la polio en niños de 1 año y medio.

Todas son parte del listado de 18 vacunas disponibles en los 140 distritos de salud, ubicados en 220 cantones del país. Según el Ministerio de Salud, el 85% de la población objetivo, es decir los niños y adolescentes de entre 0 y 15 años, ha recibido las dosis que le corresponde según su edad.



La inversión fue de USD 64 millones, en 2016. Estos temas se abordan en la Semana de la Vacunación de las Américas, de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), que comenzó el pasado sábado 22 de abril de 2017 y finalizará este domingo.



Como parte de la agenda, Salud desarrolló un encuentro en el Museo Antropológico y de Arte Contemporáneo (MAAC) de Guayaquil. También se ha recordado que hace 10 años se erradicó la fiebre amarilla; hace 20 se eliminó la poliomielitis; desde hace 14 no hay sarampión y hace 6 se venció a la rubeola. Se disminuyeron los casos de tosferina, difteria y la tendencia de neumonías.



Ahora, la meta en el país es lograr una cobertura de al menos el 95% de la población infantil, para disminuir la circulación de enfermedades inmunoprevenibles. Para eso hay puestos fijos en donde se suministran las dosis. Las vacunas se compran al Fondo Rotatorio de la OPS.



La influenza en el país



En Ecuador se busca combatir las gripes AH1N1, AH2N3 y tipo B. Yasir Chará, del Programa Ampliado de Inmunizaciones, indicó que se importaron 4,2 millones de dosis para la jornada de vacunación de marzo. Pero hasta mediados de este mes quedaban 90 000.



Según el último reporte de Salud, con corte a la segunda semana de abril de este año, 262 casos de influenza se registraron en el país. De ellos, cinco muertes por AH3N2.



Fallecieron dos hombres, de 44 y 68 años. Tres mujeres de 26, 65 y 5. También hubo una víctima por AH1N1 y dos por la tipo B. Las provincias con más casos son Guayas y Pichincha.

La ciudadanía ha tomado más conciencia sobre los virus. Martha Romero, de 82 años, se vacunó contra la influenza en el centro de salud más cercano a su casa, en el barrio Pío XII, sur de la capital. Quiere evitar los resfríos y contagiar a su bisnieto de 4 años. Todos los años se inmuniza contra la influeza porque tiene diabetes, lo que la hace más vulnerable, por la disminución de defensas, etc.



La cobertura de vacunación se amplió a las personas de entre 50 y 64 años. Julieta Peñafiel, de 56, cuenta que un grupo de enfermeras la visitó en su trabajo, como parte de las visitas que realiza el personal de Salud. Ella casi no acepta la dosis porque temía que le produjera alergia. Pero se vacunó.



Gabriela Zapata es médica familiar del centro de salud de Las Casas, en el norte de Quito. Asegura que los cambios de clima de estos días hacen que acudan más pacientes con resfríos. A su consulta incluso llegaron el año pasado personas con AH1N1, que recibieron tratamiento. No se automedicaron, lo cual permitió su rápida recuperación.



Los cambios bruscos de temperatura alteran los mecanismos de defensa de las vías respiratorias. Con ello -precisa- los gérmenes que circulan en el ambiente ingresan al organismo con mayor facilidad y se producen infecciones.



Según el doctor son comunes los casos de rinofaringitis, faringitis, amigdalitis, tos, laringitis. El 80% son de origen viral, es decir que circulan en el ambiente.