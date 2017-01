Tsáchilas piden que se mejoren las carreteras para trasladar sus productos

Los agricultores tsáchilas temen a la llegada del invierno, debido a que las fuertes lluvias ocasionan lodazales y huecos en las vías de tierra. Por esos caminos, los nativos transportan sus productos a la ciudad.

Andrés Aguavil, de la comuna Otongo Mapalí, señala que en verano alquilan una camioneta para trasladar los productos hasta Santo Domingo.



Pero en invierno no se presta ese servicio porque las vías están en mal estado. “Las carreteras antes de llegar a nuestras comunas están asfaltadas, pero el tramo para llegar a nuestra comunidad, no”. En la época invernal, los tsáchilas se transportan en motocicletas o en caballos.



Juan Aguavil, de Otongo Mapalí, señala que hasta hace dos años era casi imposible salir de la comuna. Pero con la construcción de la vía Aventura (recinto Julio Moreno), ahora los tsáchilas transportan -en caballo o en moto- el plátano, malanga y piña desde la comuna hasta Julio Moreno. Ahí, una camioneta los traslada hasta los mercados tsáchilas.



En Los Naranjos, la situación es peor. Las vías de acceso tienen grandes orificios. José Calazacón afirma que al ser una comuna lejana, las autoridades no llegan con obras. “Más bien, los extranjeros vienen a hacer labor social“.



Sin embargo, el alcalde Víctor Manuel Quirola señaló que el próximo mes se iniciará la construcción de un graderío con cubierta y baterías sanitarias en una cancha de esa comuna. Calazacón señala que esa es una obra en cogestión con la comunidad. “Así como se gestionó el graderío estamos luchando por la vía, aunque sea por tramos“.



Los comuneros deben caminar hasta dos horas para llegar a la ciudad (vía Chone). “Hay buses interparroquiales que ingresan en la mañana y la tarde para recoger a los estudiantes“, contó Clarita Aguavil.



Ella debe caminar una hora con su hijo para ir a clases a un colegio de Santo Domingo. “Las escuelas tsáchilas solo tienen primaria y por eso deben estudiar afuera. Además, no hay lugares de diversión sana para los jóvenes”.



El Municipio señaló que para este año se tienen previstas más de seis obras en las áreas comunales de las aldeas.

Según un cronograma se ejecutan una cancha de usos múltiples en Otongo Mapalí; un cerramiento de bloque en El Poste; y un aula-taller y baterías sanitarias en Chigüilpe.



El gobernador tsáchila, Javier Aguavil, comentó que las obras están pedidas a las autoridades. “Buscamos que sean obras que no afecten nuestra cosmovisión sino que nos ayuden a vivir mejor. Por eso enfatizamos en las carreteras”.



Según un estudio de la Gobernación Tsáchila, las vías de cuatro comunas están en mal estado. El prefecto, Geovanny Benítez, afirmó que se ha trabajado -durante siete años- en el mejoramiento de 200 km de vías rurales. “La vía hacia El Cóngoma está asfaltada, al igual que la de Chigüilpe”.



Además -agrega- se han asfaltado vías cercanas a las comunas por donde transitan los tsáchilas. Para este 2017, se tiene programado construir las vías Colorados de Búa – Umpechico y El Esfuerzo-Palmar del Bimbe.



Para eso, a principios de enero se firmó un convenio de financiamiento con el Banco de Desarrollo del Ecuador por alrededor de USD 60 millones.



Armando Aguavil, presidente de Colorados del Búa, manifestó que por la vía que se construirá este año circulan unos 300 agricultores tsáchilas. Él afirma que desde hace siete años empezaron a gestionar esa obra. “Esa vía está abandonada y es peligroso transitar por ese sector”.