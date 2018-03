El tratamiento contra hepatitis C será 14 veces más barato en Latinoamérica

El costo medio del tratamiento contra la hepatitis C será 14 veces más barato que el actual en Latinoamérica gracias a un acuerdo alcanzado por compañías farmacéuticas y organizaciones que trabajarán en este proyecto, informaron hoy, 5 de marzo del 2018, fuentes sanitarias.

Esta iniciativa tiene como objetivo esencial proporcionar un tratamiento contra la hepatitis C accesible para los pacientes latinoamericanos, de tal manera que su coste baje de los USD 7 000 actuales a menos de 500, precisaron las citadas fuentes.



La colaboración entre estas compañías farmacéuticas y organizaciones sin fines de lucro permitirá producir y suministrar un nuevo régimen de tratamiento de la hepatitis C, del que se beneficiarán 3,5 millones de personas en Latinoamérica, basado en la combinación de los fármacos ravidasvir y sofosbuvir.



El acuerdo establece que la compañía farmacéutica egipcia Pharco suministrará los ingredientes farmacéuticos activos para sofosbuvir y ravidasvir, que serán registrados, producidos y distribuidos en Latinoamérica por Insud Pharma y Elea.



La organización sin fines de lucro Iniciativa Medicamentos para Enfermedades Olvidadas (DNDi), dedicada a la investigación y el desarrollo, y la Fundación Mundo Sano colaborarán en actividades de concientización para maximizar el acceso a un diagnóstico fácil y un tratamiento accesible del virus de la hepatitis C.



Ravidasvir es un inhibidor NS5A producido por Pharco y forma parte de una nueva generación de antivirales de acción directa que están revolucionando el tratamiento de la hepatitis C.



Los ensayos clínicos que desarrolla DNDi están probando su uso potencial como tratamiento en combinación con sofosbuvir, un antiviral de acción directa existente, con el objetivo de demostrar su perfil pangenotípico, tanto en pacientes que nunca recibieron tratamiento como los que ya lo han experimentado sin éxito.



Asimismo, será aplicable a pacientes cirróticos y no cirróticos, a personas coinfectadas con el virus de la hepatitis C y el VIH y a personas que se drogan.



En un ensayo clínico de Fase III realizado por Pharco en Egipto a 300 pacientes, ravisdavir mostró una tasa general de cura del 98% en enfermos con el genotipo 4 cuando fue administrado en combinación con sofosbuvir.



Este acuerdo fue alcanzado en el marco del XVIII Congreso Internacional de Enfermedades Infecciosas (ICID), que se llevó a cabo en Buenos Aires del 1 a 4 de marzo del 2018.