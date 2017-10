Tarantino admite que conocía de primera mano los abusos sexuales de Weinstein

El director de cine Quentin Tarantino conocía de primera mano los abusos contra las mujeres que presuntamente cometió el productor de Hollywood Harvey Weinstein, y reconoce que podría haber hecho más de lo que hizo.

"Sabía lo suficiente para hacer más de lo que hice", afirmó Tarantino en una entrevista difundida este 19 de octubre del 2017 por The New York Times.



"Había algo más que simples rumores o el cotilleo normal. No era algo indirecto. Sabía que había hecho un par de esas cosas", afirmó una de las principales figuras del cine estadounidense.



Weinstein fue acusado por decenas de mujeres de haberlas sometido a abusos sexuales y por lo menos en seis casos las denuncias llegan a presunta violación, de acuerdo con informes que inicialmente fueron publicados por The New York Times y la revista The New Yorker.



El poderoso productor de cine ha negado todos los abusos de los que se le acusa, pero las denuncias han generado una ola de repulsa general y, de hecho, Weinstein ha sido expulsado de la Academia de Hollywood.



Tarantino, que según el diario conoce a Weinstein desde hace décadas, aseguró que tendría que haber "tomado alguna responsabilidad" por estos hechos.



"Si entonces hubiera cumplido con mi obligación, no habría hecho ningún trabajo con él", sostiene el responsable de éxitos históricos de taquilla como 'Pulp Fiction', 'Reservoir Dogs' o la serie 'Kill Bill'.



Según Tarantino, su antigua novia y actriz Mira Sorvino le contó sobre tocamientos de los que había sido víctima de parte de Weinstein, y también tuvo conocimiento directo de otros casos.

"Lo que hice fue poner al margen los incidentes (...). Cualquier cosa que digo ahora sonará como una excusa horrible", agregó.



En la entrevista con el Times, que fue hecha el miércoles y se extendió por una hora, Tarantino se mostró "horrorizado" por las denuncias que han venido surgiendo en los últimos días sobre el productor.



"Cualquiera que estuviera cerca de Harvey había oído al menos uno de estos incidentes", afirmó.