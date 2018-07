Los Sangurimas y Pablo Palacio serán parte del Festival de Loja 2018

LEA TAMBIÉN

Con Gypsy Express, una obra de circo contemporáneo de la agrupación colombiana La Gata Cirko, se inaugurará la tercera edición del Festival Internacional de Artes Vivas de Loja que se celebrará entre el 15 y 25 de noviembre próximo en teatros y plazas de la ‘Centinela del Sur’.

A La Gata Cirko se suman agrupaciones de Colombia, Perú, Francia, España, Argentina, Cuba, Italia, México, Japón y Perú. Así lo confirmó hoy (17 de julio del 2008), en una rueda de prensa, Roberto Sánchez, Director Artístico del festival, quien remplaza en este cargo a Patricio Vallejo.

Raúl Pérez Torres, ministro de Cultura, entidad que impulsa ese Festival, anunció que el denominado ‘Camino a Loja’, una muestra itinerante y descentralizada de espectáculos artísticos de alto nivel presentados en la varias ciudades del país, será también considerado para este año. La meta es el fomento de las artes escénicas y el deleite de la ciudadanía este tipo de manifestaciones artísticas.

Una de las novedades de la programación de esta edición es la inclusión de dos coproduciones. Una de ellas será ‘Sangurimas’, una obra de gran formato dirigida por Arístides Vargas y codirigida por Gerson Guerra (Teatro Malayerba), Santiago Roldós (Muégano Teatro) y Nixon García (La Trinchera), tres agrupaciones que fueron críticas con el festival en sus dos primeras ediciones.



La otra coproducción estará a cargo de la española Laura Aris y se enfocará en la vida y obra del escritor lojano Pablo Palacio. En esta obra participará la Compañía Nacional de Danza del Ecuador.



Otra de las novedades es la incorporación de la Escuela del Festival, un espacio pensado para la realización de talleres que se realizarán los días previos al evento y que están relacionados al quehacer de los grupos internacionales, uno de ellos será el que dictará el Teatro Cenit enfocado al trabajo con personas víctimas de violencia.



Para esta edición también fueron seleccionadas 16 obras nacionales; dos de ellas se estrenarán durante el festival: ‘Variaciones para el Tema del Asesino’, de la Corporación Imago Teatro, y ‘Espacio, Me has Vencido’, del Taller Permanente de Investigación Escénica Kléver Viera.



El Festival realiza gracias a la cooperación interinstitucional del Municipio de Loja, el Ministerio de Turismo, la Gobernación de la Loja y el Ministerio de Cultura y Patrimonio, entre otras entidades.



Cartelera Internacional del Festival de Artes Vivas de Loja



Gypsy Express, de Gata Cirko (Colombia); ‘Othelo’, de Gabriel Chamé (Argentina); Antígona in Exilium, del teatro Cenit (Colombia); La Cucarachita Martina, de La Colmenita (Cuba); Kamchatka, del grupo Kamchatka (España); Cualquier Mañana, un dúo de Laura Aris y Álvaro (Esteban); Danse Des Cariatides, de Retouramont (Francia); La Casa del Panda, de la Compañía TPO (Italia); Taiko Drums, de Isaku Kageyama (Japón); Enemigo del Pueblo, de la Compañía Nacional de Teatro de México (México); Las bestias danzan o el sigiloso conjuro de lo salvaje, de La Liga Teatro Elástico (México); Mucho ruido por nada, de Teatro la Plaza (Perú).



Cartelera Nacional del Festival de Artes Vivas de Loja



Analogía, del grupo Analogía; Apuntes de Arena, de ArtemizaDanza; Turbulencias, del Colectivo Cactus Azul; El Jardín Imposible, de Camino Rojo Danza; Puruwa; del Colectivo Cofundamiento; La Canoera, de Delia Pin; Las Soledades de Susana San Juan, de Proyecto Coyote; Medea llama por cobrar, de María Beatriz Vergara; Saraguro: Historia de Toa y Manco, de LojaDanza Ballet; Venciendo la Cordura, del grupo Rama de Plata; Celeste, del Teatro Arawa; y Progresión y Fusión del Arte Cañari: Rompiendo Fronteras, del grupo Yanantin.