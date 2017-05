Rusos protagonizan un peligroso reto, beber rápido o ahogarse en cerveza

Un video publicado en YouTube y popularizado a través de distintas redes sociales muestra a dos hombres llevando a cabo un reto que podría resultar bastante peligroso. Se trata de beber cerveza desde un recipiente instalado en su cabeza, a modo de casco.

El video, titulado ‘O bebes rápido, o te ahogas’, fue publicado el pasado miércoles 24 de mayo de 2017 y pasadas las 13:00 de este domingo 28, cuenta con más de 19 000 reproducciones en la plataforma de streaming de videos.

Video: YouTube, cuenta: metrosoft

El hecho habría ocurrido en un festival llevado a cabo en Rusia, según informa el diario colombiano El Universal. En el clip, se puede ver cómo dos personas compiten por beber pronto una gran cantidad de cerveza.



A los hombres se les instala a la altura del cuello un recipiente en forma de cilindro. Este lo llenan de cerveza y la bebida alcohólica cubre toda su cabeza, incluyendo la boca, la nariz y los ojos. Por esta razón, si los hombres no quieren ahogarse en cerveza, deben beberla a una velocidad descomunal.



El ganador de la competencia logra tomarse todo el contenido del balde en un total de 24 segundos y, después de esto, los organizadores de la competencia le retiran el cilindro de la cabeza.



Pese a que el reto puede resultar peligroso, la parte superior del cilindro no tiene tapa, por lo cual los competidores pueden evacuar el líquido por allí en caso de no poder continuar bebiendo el líquido en su interior.