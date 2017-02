Quito vivirá su semana de jazz y ‘jams’

El bebop, el blues electrónico, el hip hop y el jazz latino de Now vs. Now, el proyecto sonoro del tecladista neoyorquino Jason Lindner, abrirán este miércoles 8 de febrero la XIII edición del Festival Ecuador Jazz 2017. Lindner fue uno de los colaboradores de ‘Blackstar’, el último trabajo discográfico de David Bowie.

Antes de su presentación, en el escenario del Teatro Sucre, estará la banda ecuatoriana Hipsteria, una propuesta musical que mezcla elementos de jazz con música electrónica y sintetizadores ochenteros, para generar sonidos retro-futuristas. Este proyecto está integrado por Ernesto Karolys, Andrés Noboa, Christian Dreyer y Marcos Merino.



Entre las figuras del jazz mundial que llegarán a Quito, durante esta semana, está el baterista nigeriano Tony Allen, creador del afrobeat, quien presentará un tributo al legendario Art Blakey; el guitarrista estadounidense Bill Frisell que presentará su nuevo álbum ‘When you wish upon a star’; y Ángel Parra Trío, que llega para celebrar los 100 años de nacimiento de Violeta Parra.



Durante los cinco días del Festival, uno de los más importantes de la región en este género, las presentaciones de los artistas extranjeros, que se completará con la presentación del guitarrista brasileño Guinga, estarán precedidas de la intervención de grupos locales entre los que están Koyari, Melissa Aldana Home Quintet, The Claudia Martínez Jazz Project y Babel Quintet.



Para esta edición los organizadores decidieron que bandas locales sean las anfitrionas de los Jam Session que se celebrarán en el Teatro Variedades y el Café La Enredadera. En este espacio se presentarán Luis Regido Quartet, VIO Trío y Afro Colombian Jam.



Entre las actividades paralelas que se realizarán está el III Encuentro de Gestión Cultural y Periodismo Musical, ciclos de cine y clases magistrales. Estas actividades se realizarán hasta el 12 de febrero. El valor de las entradas a los conciertos son luneta USD 15, platea 30 y palco 40.



La saxofonista chilena Melissa Aldana se presentará junto a un quinteto de músicos ecuatorianos. Su último álbum fue ‘Back home’.



El baterista nigeriano Tony Allen rendirá un homenaje a Art Blakey, uno de los creadores del bop y hardbop.



El guitarrista estadounidense presentará su álbum nominado al Grammy, que incluye adaptaciones de canciones populares del cine.



El trabajo sonoro del tecladista estadounidense Jason Lindner se fusiona con los sonidos del jazz latino de Now vs. Now.