Cadena estadounidense prepara una nueva versión de la serie 'Hechiceras'

La cadena televisiva The CW se encuentra en la primera fase de producción para una nueva versión de la serie 'Hechiceras', informó hoy, jueves 5 de enero, el medio especializado The Hollywood Reporter.

La popular serie 'Hechiceras' (1998-2006) giraba en torno a las aventuras de tres hermanas brujas en su lucha contra las fuerzas del mal.



Holly Marie Combs, Alyssa Milano y Shannen Doherty formaron originalmente el trío protagonista de 'Hechiceras'. Tras la salida de Doherty en 2001, Rose McGowan completó el triángulo que lideraba el reparto de la serie.



No se conocen muchos detalles acerca de esta reinterpretación de 'Hechiceras', aunque las primeras informaciones apuntan que su acción se situaría en 1976.



Para esta nueva versión de 'Hechiceras', The CW cuenta con Jennie Snyder Urman, que es la 'showrunner' (responsable máximo de una serie) de la comedia televisiva que encabeza la intérprete de origen puertorriqueño Gina Rodriguez 'Jane The Virgin'.



Jennie Snyder Urman se encargaría de escribir la nueva 'Hechiceras' junto a Jessica OToole y Amy Rardin.



En cualquier caso, esta producción estaría solo dando sus primeros pasos ya que la cadena, por el momento, solo ha encargado el guión antes de comprometerse a hacerla realidad.



La posibilidad de una nueva versión de 'Hechiceras' ha sonado en los últimos años en los círculos de Hollywood, unos rumores que, en principio, no fueron acogidos con agrado por las actrices originales de la serie



En 2013, Alyssa Milano mostró en Twitter su escepticismo acerca de esta reinterpretación, ya que la original estaba "demasiado cercana" en el tiempo, como "si fuera ayer", mientras que Rose McGowan comentó en la misma red social que a Hollywood se le estaban "agotando las ideas".