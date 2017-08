El planeta ahora vive ‘a crédito’

En los primeros ocho meses del 2017 ya se agotaron los recursos que el planeta normalmente genera para un año. Los próximos cuatro meses los humanos vivirán ‘a crédito’.

Así lo explica un informe de la organización Global Footprint Network que se encarga de medir el momento en el que llegará el Día Mundial del Sobregiro Ecológico o de la Sobrecapacidad de la Tierra.



Esta vez llegó en esta semana. Desde el 2 de agosto, los seres humanos empezaron a consumir las reservas que la Tierra guardaba para el futuro. A este ritmo, será necesario tener 1,7 planetas para poder satisfacer la demanda.



Según el Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF por sus siglas en inglés) cada año este día llega más temprano. Hace 50 años ocurrió en la última semana de diciembre y, en comparación con el 2007, esta vez se adelantó 13 días.



Tarsicio Granizo, ministro del Ambiente, explica que para el cálculo de esta fecha se utiliza la medición de la huella ecológica. Si la demanda de las personas sobre la naturaleza excede la biocapacidad de la Tierra, se produce un déficit.



Las razones para que cada vez los humanos consuman más rápido los recursos se relacionan con la pesca indiscriminada, la tala de bosques y la emisión de gases.



Sandra Jiménez, miembro del Observatorio de Política Ambiental (OPA), explica que la tasa de crecimiento de la población es alta pero los recursos son finitos. A finales de los años 60, cuenta, se hicieron proyecciones que sugerían que se debía poner límites al crecimiento.



Jiménez sostiene que no se fijaron estas limitaciones, ya que en su momento se justificó que se podía utilizar la tecnología para sustituir los recursos, pero se demostró que no es posible. La población creció más de lo que se esperaba y esto implicó un incremento de la demanda de energía, agua, suelo y alimentos.



José Javier Serrano, docente investigador en Ciencias del Agua de la Universidad Regional Amazónica Ikiam, coincide en que el número de personas sigue creciendo a diferencia de los recursos.



Según la Organización de las Naciones Unidas, la población actual es de 7 400 millones de habitantes. Serrano explica que tomando en cuenta esta cifra, actualmente cada persona en el mundo tiene a su disponibilidad 285 metros cúbicos de agua dulce. Es decir, casi 10 veces menos que la cantidad de agua que entra en una piscina olímpica.



Por eso, considera necesario utilizar la tecnología en beneficio del planeta, como en Singapur, donde se logró purificar el agua de las alcantarillas para que pueda ser reaprovechada.



El Ministro del Ambiente dice que este es un “llamado de atención para el mundo” sobre la necesidad de tomar medidas para reducir la huella ecológica con mejores hábitos de consumo y de producción.



En el Ecuador, explica Granizo, existe un superávit, es decir que en un año no se consumen todos los recursos disponibles. Es uno de los pocos países que permite que la situación a escala global todavía se pueda equilibrar en el corto plazo.

Según Global Footprint, si se toma en cuenta solo a Ecuador, el Día del Sobregiro Ecológico llegaría el 16 de noviembre. Si dependiera de Luxemburgo, Qatar o EE.UU., se cumpliría entre febrero y marzo.