6 novedades literarias que llegarán al país

En Japón hay dos cosas que hacen que la gente haga largas colas en la calle: la presentación de alguna novedad tecnológica y los libros de Haruki Murakami. El año pasado, el lanzamiento, en japonés, de ‘Matar al comendador’ no fue la excepción a esta regla.

Esta novela, que está dividida en dos tomos y que supera en número de páginas a ‘1Q84’, será una de las novedades que llegará a las librerías del país en la segunda mitad del año.



‘Ideas emergentes’ es el título del primer tomo, en el que se narra la historia de Yo, un pintor desconocido que se dedica a los retratos y que se muda a una vieja casa en la montaña después de separarse de su mujer. En este lugar encuentra un cuadro pintado por el anterior inquilino que tiene por título Matar al comendador.



Con la aparición de este cuadro y de Menshiki, su nuevo vecino, comienzan a suceder una serie de extraños eventos. En el segundo tomo titulado ‘Metáfora móvil’ se cuenta la vida del autor del cuadro y se desvela la conexión que existe entre la pintura y Menshiki.



Como en muchas de sus anteriores novelas, en este libro se recurre a las referencias musicales, en este caso a la ópera Don Giovanni de Mozart. Una escritora que también mueve masas es la mexicana Elena Poniatowska. ‘Las indómitas’, su nuevo libro, también será una de las novedades en las librerías locales para el segundo semestre del 2018.



En este libro la autora de ‘La noche de Tlatelolco’ rinde un homenaje a un grupo de mujeres a las que respeta y admira, entre ellas Josefina Bórquez, Josefina Vicens, Nellie Campobello, Rosario Castellanos, quizá la más conocida, Alaíde Foppa y Rosario Ibarra.



En una entrevista que concedió al periódico La Jornada, Poniatowska señaló que decidió escribir este libro porque no quiere que los mexicanos las olviden. “Acá -dijo- es muy fácil que no se acuerden de las mujeres escritoras. Siempre son consideradas como secundarias”.



Cerca de ese halo de estrella literaria está el escritor israelí Amos Oz. El libro con el que este autor volverá a las librerías del país es ‘Queridos fanáticos’ y está basado en una serie de conferencias que ha dado a lo largo de su carrera.



¿Qué es un fanático? Para responder a esta pregunta, Oz recurre al exprimer ministro inglés Winston Churchill, “un fanático es una persona que de ningún modo cambia de opinión y de ningún modo permite que se cambie de tema”. A esta pregunta le suceden cuestionamientos que direccionan hacia la política de Israel. Incluye los ensayos ‘Luces, no luz’ y ‘Sueños de los que Israel debería librarse pronto’.