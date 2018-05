El escritor Tom Wolfe, padre del 'Nuevo periodismo', murió a los 87 años

LEA TAMBIÉN

El escritor y periodista estadounidense Tom Wolfe, padre del 'nuevo periodismo' y autor de la célebre novela 'La hoguera de las vanidades', falleció en Nueva York a los 87 años, informó la prensa estadounidense.

El deceso fue confirmado por el agente de Wolfe, Lynn Nesbit, quien dijo que el escritor murió el lunes 14 de mayo. En declaraciones a los diarios The Wall Street Journal y The New York Times indicó que el autor estaba aquejado de neumonía y había sido hospitalizado por una infección en un hospital de Manhattan.



“Estamos increíblemente apenados de enterarnos de la muerte de Tom Wolfe. Era uno de los grandes y sus palabras vivirán para siempre”, indicó la editorial Picador, parte de MacmillanPublishers.



Desde la década de 1960, el delgado escritor de rostro eternamente juvenil famoso por sus impecables trajes de tres piezas y camisas de cuello blanco almidonado innovó al utilizar técnicas de la novela en sus artículos periodísticos, contribuyendo a crear la corriente conocida como “nuevo periodismo”.



Nacido en Richmond (Virginia), Wolf residía en Nueva York desde 1962, cuando comenzó a trabajar para The New York Herald Tribune, al mismo tiempo que comenzó a hacerse un nombre en el periodismo literario y la novela periodística.



Wolfe, fue una figura controvertida: por un lado, fue un autor superventas cuyos libros se llevaron al cine con éxito y que contaba con fieles seguidores; por el otro, fue objeto de crítica del "establishment" literario.



Muchos de los grandes de la literatura estadounidense como Norman Mailer y John Updike veían en sus obras "entretenimiento de masas".



También como escritor Wolfe tenía un estilo muy personal. Escribía de forma polémica, metafórica, folletinesca. Manejaba con habilidad teorías de grandes filósofos como Sócrates, Descartes y Nietzsche y se servía lingüísticamente de la música pop, el lenguaje juvenil y, sobre todo en sus primeras obras, de las onomatopeyas.