Mujer acusa a actor de 'Silicon Valley' de agresión sexual y de golpearla

El actor T.J. Miller, exestrella de la serie de comedia 'Silicon Valley', fue acusado por una mujer de agresión sexual y haberla golpeado hace 16 años, informó este martes 19 de diciembre de 2017 The Daily Beast.

De acuerdo con ese medio de comunicación, los hechos se registraron en la Universidad George Washington, donde estudiaba el actor y donde asistía a clases la presunta víctima, aunque no estaba registrada.



Ambos se conocieron en el grupo de comedia 'receSs' de esa universidad y comenzaron a salir en 2001. Meses después, según la mujer, ocurrió el primer "problemático" incidente en su apartamento, del que confiesa no recuerda todo porque había ingerido mucho alcohol.



Sin embargo, alega que recuerda detalles como que Miller comenzó a "sacudirla violentamente" y golpeó su boca mientras sostenían relaciones sexuales, señala The Daily Beast. La mujer aseguró que al día siguiente se despertó con un diente fracturado y el labio ensangrentado, y que al confrontar a Miller el entonces estudiante le aseguró que ella se había caído porque estaba ebria.



Indicó además al rotativo que estaba inquieta por el incidente pero no conocía a mucha gente en Washington, por lo que continuó viendo a Miller. Días después, fue sacada de 'receSs', con lo que no estuvo de acuerdo, y llamó al comediante porque, pese a que aún no había procesado el primer incidente, Miller era una persona en quien aún confiaba.



Ambos compartieron posteriormente en una fiesta tras lo cual fueron al apartamento de la mujer, donde vivía con otras chicas, y volvieron a tener relaciones consentidas. Sin embargo, aseguró al rotativo que Miller presuntamente volvió a tornarse violento y que esta vez ella no estaba borracha.



De acuerdo con la mujer, Miller puso sus manos alrededor de su cuello y las apretó y que ella no podía respirar. "Estaba realmente aterrada y completamente sorprendida. Entiendo ahora que esto para alguna gente es una manía" durante el acto sexual pero, según la supuesta víctima, no era algo que ella hubiera consentido.



Aseguró además que sus compañeras escucharon que estaba ahogándose y alarmadas tocaron su puerta para saber si todo estaba bien. Esa misma noche, Miller presuntamente la penetró con una botella de cerveza sin su consentimiento.



Sus excompañeras de apartamento aseguraron al periódico que al día siguiente ella amaneció con notables moretones en su cuerpo. Tras ese último incidente, la relación se desintegró, según dijo la presunta víctima a The Daily Beast.



Tras haber salido de la universidad en 2003, Miller se convirtió en una estrella de la comedia y apareció en importantes producciones de Hollywood, y tuvo un papel estelar en "Silicon Valley", serie que dejó a comienzos de este año.



Miller y su esposa Kate han negado la acusación en una declaración al periódico, y acusaron a la presunta víctima de haber comenzado a esparcir rumores desagradables luego de que ellos dieran a conocer su relación de pareja.



La acusaron además de haber intentado separarlos y de "aprovechar el actual clima (de acusaciones de abuso sexual) para subirse al tren y hacer estas falsas acusaciones nuevamente".