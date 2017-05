Mafalda, el personaje universal de Quino, hablará en guaraní

Las historietas de Mafalda, la astuta niña de cabello abultado y principios claros inmortalizada por Quino, serán traducidas al guaraní, la primera lengua indígena en la que se expresará el icónico personaje y sus conocidos amigos Manolitom, Susanita y Felipe, entre otros.

El proyecto, que consta de una decena de libros, el primero de los cuales se quiere presentar en junio de este año en Asunción, ha emocionado al propio Joaquín Salvador Lavado, más conocido como Quino, dijo a Efe María Gloria Pereira, la traductora de la serie.



Pereira, quien se encuentra traduciendo el primero de los libros, explicó que la idea es hacer la traducción en un guaraní funcional, por lo que en algún momento será necesario realizar un suerte de "préstamo" del español.



Pero manteniendo toda la riqueza y la sutileza del guaraní que tiene también sus "posibilidades infinitas" para el sentido del humor, de modo que Mafalda pueda seguir diciendo "nahániri" (no, en lengua guaraní) a la sopa.



"Lo peor que podemos hacer es poner a Mafalda en un guaraní que no se entienda", subrayó.



Pereira añadió que la versión en guaraní de estos libros de Quino servirán para fortalecer esa lengua indígena, oficial en Paraguay junto al español.



En ese sentido, señaló que el proyecto puede motivar a que se potencie la realización de más cómics en guaraní.



"Falta que más personas se animen a invertir en historietas en lengua guaraní ya sea traduciendo otras o creando personajes propios, creo que tendrían un gran éxito", resaltó.



El primero de los diez primeros libros de la serie se quiere presentar en la Feria Internacional del Libro, a celebrase entre el 1 y el 12 de junio en Asunción y en la que habrá un puesto dedicado exclusivamente a Mafalda.



Los editores no descartan la presencia de Quino en la Feria, el mayor evento editorial que se celebra en la capital paraguaya.

"Él esta delicado de salud, pero según entendí que si está bien de salud quiere venir, está bastante emocionado con saber que Mafalda va a hablar guaraní", dijo Pereira.



"Será un broche de oro casi perfecto tener a Quino firmando algunos ejemplares en la feria del libro cuando se presente", señaló.



La traducción se lleva a cabo gracias a un convenio entre una editorial paraguaya y el Ministerio de Relaciones Exteriores argentino a través del Programa Sur, que persigue la traducción de autores argentinos a lenguas extranjeras.