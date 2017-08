Ralston: soy la única escritora de Ecuador que vive de las novelas románticas

La novelista ecuatoriana Kristel Ralston se siente afortunada; dice que es “la única escritora de Ecuador que se dedica a escribir al 100 % y que puede afirmar que vive de las novelas románticas”.

Nacida en 1984, Ralston tiene ya 19 novelas publicadas desde que empezó a escribir en 2013, todas ellas pertenecientes a la temática romántica contemporánea. “Es el género con el que me siento más cómoda escribiendo, me encanta, lo disfruto mucho”, dijo la escritora en una entrevista con Efe.



Fue durante su etapa como estudiante en Barcelona cuando la autora se enamoró de la novela romántica y, tras regresar a Ecuador, descubrió que no había muchos compatriotas trabajando en este género. “Como estaba acostumbrada a ello sentía como cuando uno necesita cafeína para levantarse y funcionar, necesitaba mi novela romántica y entonces me di cuenta de que yo también la podía escribir y decidí hacerlo”, explicó Ralston, periodista de formación.



La autora fue finalista en la segunda edición del Premio Literario de Autores Independientes en español, instituido por la empresa de comercio electrónico Amazon, y destacó que gracias a las nuevas tecnologías, “ahora se puede escribir en cualquier rincón del mundo”.



Ralston señaló que la plataforma Kindle Direct Publishing (KDP) le permite seguir con su trabajo incluso cuando está fuera de su país: “solo necesito mi creatividad, mi ordenador, Internet y la plataforma de Amazon”.

En 2015, fue la única latinoamericana “entre los 1 200 manuscritos que se enviaron desde todos los países de habla hispana” con su novela Lazos de cristal, además de ser la única del género romántico entre los finalistas. “Mi presencia en el concurso me ha permitido conocer a muchos autores que tienen muchísimo talento, es una experiencia agradable y enriquecedora que complementa todo este trabajo en solitario que hacemos nosotros, los escritores”, matizó.



Oriunda de la ciudad tropical de Guayaquil (en el suroeste de Ecuador), explicó también que este certamen “marcó un antes y un después” en su escritura y en el camino de la autopublicación, puesto que este sistema ofrece “la posibilidad de ser un poco más reconocida a través de tu trabajo y llegar a más lectores”.



La cuarta edición de este concurso literario, que cerrará su inscripción el próximo 31 de agosto, premiará con USD 5 000 a la mejor obra inédita en español, y tendrá la oportunidad de ser publicada en papel, digital y audio, además de ser traducida al inglés con el sello de la compañía.



El premio se fallará entre septiembre y octubre, período para el que Ralston espera tener ya listo y publicado su vigésimo libro bajo el título de “Si hubiese un mañana”.

La escritora ecuatoriana se considera una autora “híbrida” porque, además de autopublicar, tiene contratos con distintas editoriales: “Me parece interesante poder tener lo mejor de dos mundos”.

El año pasado autopublicó ocho novelas, algo que, dice, “no podría haber hecho con una editorial” porque es “difícil que una editorial apueste por ocho libros de una misma autora en un mismo año”.



Y es que la plataforma de autopublicación permite editar obras literarias sin límite y gratuitamente, diseñando cada autor su propia portada y fijando el precio de venta, con acceso al 70 % de las regalías y reteniendo sus derechos.



Ralston asegura sobre el aspecto económico de su trabajo que “la plataforma es supertransparente con los pagos”. “Sabes exactamente cuándo te van a pagar y tú puedes ir haciendo un monitoreo de tus regalías durante el día cuantas veces quieras, y recibes un informe de cuáles han sido tus ventas de todo el mes”, explicó.