Israel abandona la Unesco tras decisión de Estados Unidos

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, decidió este jueves 12 de octubre de 2017 que su país abandone la Unesco después de que Estados Unidos haya anunciado su retirada de la organización multilateral por considerarla antiisraelí.

"Esta es una decisión valiente y moral, porque la Unesco se ha convertido en el teatro del absurdo y porque, en lugar de preservar la historia, la distorsiona", dijo Netanyahu en un comunicado distribuido por su oficina.



Netayahu dio instrucciones a su Ministerio de Exteriores para comenzar con los preparativos necesarios para la retirada de Israel de la agencia cultural y educativa de la ONU tras el anuncio de EE.UU., cuya retirada se hará efectiva el 31 de diciembre de 2018.



El embajador israelí para la Unesco, Carmel Shama Hacohen, recomendó al mandatario israelí seguir los pasos de Washington y "retirarse inmediatamente" de la organización por "haber perdido su razón de ser a favor de consideraciones políticas de ciertos países", según el diario israelí Ynet.



Una fuente política israelí señaló que el proceso de salida de la organización no es inmediata, ya que puede tomar por lo menos un año, y que por lo tanto la puerta estará abierta para que Israel permanezca en ella si lo decide, según el rotativo Haaretz.



"Si dentro de un año y dos meses los Estados Unidos cambian de opinión sobre la Unesco, tal vez debido a un cambio de comportamiento en la organización por la elección de un nuevo director general, es posible que Israel decida no retirarse", dijo la misma fuente.



El ministro de defensa israelí, Avigdor Libearman, también alabó la decisión de EE.UU. al considerar que "es un paso importante emprendido por nuestro mayor aliado contra una organización políticamente sesgada y antisemita que ha convertido mentiras en práctica común y ha perdido su rumbo", informó la radio Kan.



Desde el Departamento de Estado de EE.UU., su portavoz, Heather Nauert, señaló que la decisión de Washington "no se tomó a la ligera y refleja las preocupaciones de Estados Unidos con los crecientes atrasos en los pagos en la Unesco, la necesidad de una reforma fundamental en la organización y la continua tendencia anti-Israel".



La directora de la Unesco, Irina Bokova, expresó en un comunicado su "profundo lamento" por la decisión estadounidense. Unesco fue el primer cuerpo de la ONU que aceptó a los palestinos como miembros de pleno derecho en 2011.



Israel tiene una larga historia de enfrentamientos con esta agencia multilateral a la que ha acusado de parcialidad antiisraelí y en diferentes ocasiones ha reducido sus cuotas anuales como medida punitiva.