Suspenden 'Francia tiene talento' por acusación de agresión sexual de jurado

Una cadena francesa suspendió el jueves 19 de octubre de 2017 el arranque de la nueva temporada de 'Francia tiene talento', un concurso con versiones en varios países, después de que el pilar del jurado, el productor canadiense Gilbert Rozon, fuera acusado por varias mujeres de acoso y agresión sexual.

La cadena M6 señaló que sin “prejuzgar la veracidad” de las acusaciones y “atenta al respeto de los valores fundamentales en sus programas”, decidió “suspender la difusión de 'La France a un incroyable talent'”, prevista el 26 de octubre de 2017.



M6 precisó que tenía previsto no obstante volver a programar el concurso ulteriormente, sin pronunciarse sobre la eventual participación de Rozon. Rozon es el pilar de la emisión, puesto que ha participado desde su primera temporada, en 2006.



El productor, presidente del grupo de ocio 'Just for Laughs' y comisario de las celebraciones del 375º aniversario de Montreal, anunció el miércoles que dimitía de todas sus funciones, “estremecido por las acusaciones” en su contra. “A todas aquellas y aquellos a quienes pude ofender durante mi vida, lo siento de veras”, escribió Rozon en su página de Facebook.

Su retirada tuvo lugar después de que el humorista canadiense Guillaume Wagner acusara públicamente a Rozon de ser un “agresor”, haciéndose eco de acusaciones de varias mujeres que habrían sido víctimas del productor.



Según Radio-Canada, Rozon es objeto de una investigación de la policía de Montreal por un asunto de agresión sexual que se habría producido en París en 1994, información que un portavoz no confirmó a la AFP .



La polémica tiene lugar en medio de la tormenta desatada por las múltiples acusaciones de acoso y violación contra el productor de Hollywood Harvey Weinstein.