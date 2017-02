El Eucalipto genera impactos sobre la naturaleza

Los incendios en Chile han alarmado a la región en las últimas semanas. Según los expertos, el país sudamericano tiene masivas plantaciones de pino y eucalipto que constituyen una de las razones de la propagación rápida del fuego.

Estos incendios han consumido 600 mil hectáreas de bosque. Además del daño ambiental, existen 3 000 damnificados, 7 157 afectados y se registran 11 víctimas fatales, según el último informe publicado por la Coordinación y Evaluación de Casos de Desastre de Naciones Unidas (Undac), el 10 de febrero.



Existen varios impactos ecológicos del eucalipto. Estos van desde reemplazar la vegetación nativa hasta poseer una particularidad de adaptación al fuego, comentó Esteban Suárez, profesor e investigador del Colegio de Ciencias Biológicas y Ambientes de la Universidad San Francisco de Quito.



La adaptación al fuego que tiene este árbol es de características biológicas, es decir, es propenso a quemarse porque las cortezas que caen del árbol se acumulan en el suelo y no se descomponen rápidamente. Por esta razón, cuando existe un incendio, las plantaciones o bosques son de fácil combustión.



Otros impactos son el crecimiento rápido del árbol y la producción de sustancias tóxicas que impiden el desarrollo de otras plantas, según un estudio publicado por la investigadora Carolina Paredes, de la Universidad San Francisco de Quito.

Una particularidad de esta especie es que puede sobrevivir a los incendios, por las semillas que posee y el crecimiento vegetativo. Las hojas se queman un poco, pero en realidad no se mueren, asegura Suárez.



Uno de los efectos negativos es la erosión que produce en el suelo, ya que consume gran cantidad de agua y nutrientes por su crecimiento acelerado. Además, destruye el ciclo hidrológico y en algunos casos no brinda a la fauna propia del lugar un buen espacio para vivir.



En el Ecuador esta especie arbórea predomina en varios paisajes ecuatorianos, sobre todo de la Sierra. Se la introdujo desde 1860, en el gobierno de Gabriel García Moreno. Esta plantación fue realizada por dos razones: por la aridez que presentaban algunos parajes; y por el uso de la madera como energía al emprendimiento de la época para la construcción del tren entre Quito y Guayaquil.



Existen dos especies de eucalipto en el país. El Eucaliptos glóbulos fue traído de Australia y ocupa el un 0.89% de la flora. Y en la década del 90 se introdujo otro tipo, conocido como Eucaliptos urograndis (híbrido de Eucalyptusurophylla y Eucalyptusgrandis). Esta variedad se la trajo desde el Brasil y se la usó principalmente para fabricación de tableros, biomasa o para producción de pulpa de papel. En el mundo existen alrededor de 700 clases de eucaliptos, la mayoría se encuentra en Australia y Tasmania.



En el país, estos árboles se encuentran distribuidos, en mayor porcentaje, en las provincias de la Sierra. Tienen más presencia en Chimborazo, Pichincha, Loja, Imbabura, Azuay, Cañar y Cotopaxi.



Aproximadamente, son unos 20 000 ejemplares, según datos del Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca (Magap). En la Costa no existen datos de las plantaciones industriales.