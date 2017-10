‘El cambio climático es un proceso natural’

El cambio climático es uno de los temas más debatidos a escala mundial. Mientras que para un gran sector de la población este fenómeno es causado por la influencia del hombre, para otra parte es un proceso natural de la Tierra.

Los recientes huracanes y terremotos, que ocurrieron de forma simultánea, aumentaron la alerta sobre los efectos de esta modificación de temperatura en el mundo. Theofilus Toulkeridis, geólogo y docente de la Universidad de las Fuerzas Armadas (Espe), explica su postura acerca de las causas y desarrollo del cambio climático, con base en las investigaciones que ha realizado sobre el tema.



¿Se puede afirmar que el cambio climático es real?

​

El cambio climático es más que notorio; es algo que lo podemos ver desde hace algunas décadas y es algo que ha pasado muchas veces en el pasado geológico. El proceso incluyó una fase de calentamiento global que se inició entre 1984 y 1986 y terminó en 1998. Desde ese momento, hasta el 2015, no ha aumentado más la temperatura promedio en la Tierra. Mucha gente se equivoca al decir que uno es resultado del otro.



Las personas tienden a relacionar ambos conceptos, ¿cuál es la diferencia entre calentamiento global y cambio climático?

​

El cambio climático se relaciona también con enfriamiento y con la disponibilidad del agua. El calentamiento global ya no existe. Hubo una fase de 12 a 13 años, pero esta ya terminó. Mucha gente también se equivoca en la relación del CO2 con el cambio climático. La mayoría de CO2 que se emite a la atmósfera no es industrial, es de origen natural.



¿Esto significa que el cambio climático no es causado por las prácticas humanas o la industria?

​

No, es algo natural que ha ocurrido varias veces. Desde hace 4 550 millones de años atrás teníamos procesos de desgasificación de la parte interior de la Tierra hacia la atmósfera. Esto va a seguir. La contribución natural de CO2 es mucho más alta que todo el globo industrial en conjunto, que asciende a 31 millones de toneladas de CO2 al año. Este número multiplicado por 10, corresponde solo a las emisiones de los volcanes. Tenemos un estudio sobre las lagunas y revela que de allí también salen 119 millones de toneladas de CO2 por año. De los datos que tenemos, Ecuador está en el puesto 77 de la lista de países emisores de estos gases con

28 000 toneladas de CO2 por año. El país emite una parte de su industria, pero saca mucho más de sus volcanes.



Entonces, ¿el Acuerdo de París no marcaría una diferencia en estos temas?

​

Desde el inicio no era factible. Es posible lograr que la temperatura no aumente dos grados centígrados en los próximos 30 años, pero una cosa puede ser dañina para otra. Desde el 98 hasta el 2015 no ha aumentado la temperatura. Todos los modelos de interpolación de temperatura hacia el futuro han fallado. Mucha gente dice que todavía no ha aumentado, pero que después se va a producir un salto, pero no es verdad. Cada año podemos decir que no está pasando nada en relación al calentamiento global. Por ejemplo, cuando hacemos estudios en la Espe sobre la presencia del dengue en el valle interandino, vemos que no va a llegar.



¿Las personas pueden hacer algo para detener el cambio climático?

​

El cambio climático, a pesar de que es un proceso natural recurrente, es una oportunidad para estar más conscientes de lo que ocurre en nuestra realidad. Hay una oportunidad en este tiempo. No podemos cambiar el clima, pero se pueden hacer varias cosas como lo que se logró en los años 80 con la capa de ozono. Hoy en día, cuando se dice ahorrar energía, buscar otras fuentes y cambiar nuestra forma de vida, todo esto es una oportunidad para que, dentro de una catástrofe, lo tomemos como una oportunidad y como mecanismos de adaptación.



¿El cambio climático no es un fenómeno negativo?

​

No, al contrario, lo veo como algo positivo. Hay que ver qué está pasando, cómo va a pasar y todo lo que podamos averiguar para que sea una ventaja para nosotros. Para Ecuador, que está en un sitio privilegiado, en la zona ecuatorial, existen muchas ventajas como más producción de arroz y soya. El cambio climático es algo tan natural que no tiene que ver con las emisiones industriales y hubo siempre oportunidades para una u otra especie.