El primer debate del Código de Salud será mañana

Mañana, martes 9 de mayo del 2017, desde las 09:30, la Asamblea tratará en primer debate el proyecto de Código Orgánico de la Salud, tras el informe favorable de la comisión a cargo, que data de marzo pasado.

La discusión de este cuerpo legal, del que se habla desde julio del 2012, se dejó de lado temporalmente el 15 de marzo del 2017, en medio de la campaña para la segunda vuelta electoral. Lenín Moreno, hoy presidente electo del Ecuador y entonces candidato por Alianza País, pidió a su bloque suspender esa discusión. El objetivo, según el tuit escrito, fue “socializarlo mejor con la ciudadanía al iniciar mi gobierno”.



El texto ya fue repartido entre los legisladores. El proyecto tiene 304 artículos, cinco disposiciones generales, seis transitorias, seis reformatorias y cinco derogatorias. En el articulado hay temas que no constaban antes en la legislación nacional como la reproducción humana asistida y el uso de células sexuales humanas, testamento vital, células madre, prohibiciones en materia de genética humana. Además hay un capítulo sobre faltas administrativas y sanciones. Y un capítulo para refrescar el tema de la donación de órganos. Así como artículos que tratan sobre la práctica de la medicina ancestral, alternativa y las terapias complementarias.

​

En cuanto a la reproducción humana asistida se dice que las técnicas de inseminación artificial y otras de reproducción asistida estarán permitidas si se basan en evidencia científica, en el marco del respeto de derechos humanos y bioética, incluyendo la reproducción asistida con vientres subrogantes. Se prohíben las contraprestaciones económicas o compensaciones de cualquier tipo a cambio de ser vientre subrogante. Sobre el testamento vital, que habla sobre la capacidad legal de expresar libre y anticipadamente sus decisiones respecto a cuidados y tratamientos que desea o no recibir el momento que llegue a situaciones cuyas circunstancias no sea capaz de manifestar personalmente o para luego de fallecer, sobre el destino de su cuerpo. Además sobre personal de salud extranjero, específicamente se dice que para ejercer en Ecuador deben obtener la licencia sujetándose a los requisitos que determine el Ministerio de Salud.