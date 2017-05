Camilo Sesto celebra en Chile el Día de la Madre rodeado de sus seguidoras

El cantante español Camilo Sesto celebró este 12 de mayo del 2017 en Chile el Día de la Madre con un desayuno en el Palacio de La Moneda, sede del Ejecutivo chileno, al que fueron invitadas una treintena de seguidoras de avanzada edad.

El cantautor, productor y compositor español de 70 años se encuentra en el país suramericano, donde este sábado ofrecerá un concierto en el Movistar Arena.



"La primera vez que vine creo que yo creé Chile y conmigo Chile empezó de nuevo a nacer. Cuando me preguntan digo que estoy en casa porque he estado más veces en Chile que en mi propia casa", dijo el cantante, una de las voces la voces más importantes de la canción melódica española, durante una rueda de prensa.



Sesto visitó Chile por primera vez en diciembre de 1973, dos meses después del golpe militar de Augusto Pinochet, un encuentro que recordará "toda la vida".



"¡Yo quedé impresionado! Después de saber lo que había pasado... Lo nuevo... Vivir todo eso es como enriquecerse y alegrarse por unas cosas y decir adiós a otras (...) Afortunadamente Chile es un nuevo Chile mirando para el cielo y eso es culpa de los chilenos que han dicho: ¡Chile para arriba!", declaró el cantante.



Aunque ya han pasado muchos años desde ese primer encuentro con el país austral, aún hay "muchas camilistas" que esperan los conciertos del alicantino, que ya ha casi agotado las entradas para el concierto de mañana.



"Veo que van cambiando caras. Hay nuevas generaciones de camilistas y eso da mucho gusto. A los de hoy y a los de siempre y a los que van a venir les agradezco. Mi corazón para todas las madres, tanto para las camilistas como para las que no los son", agregó el cantante.



Sesto también recordó a su madre, Joaquina Cortés, a quien dedicó la canción Madre, una oda a la mujer de "alma grande" que le dio la vida.



"(Joaquina Cortes) es de lo que más amo en esta vida. Llevo siempre los anillos de casados de mis padres. Más cerca no la puedo tener", manifestó visiblemente emocionado.



Preguntado por la estrategia que utiliza para mantenerse vigente a los 70 años, Sesto contestó que el secreto reside en "ser verdadero, sin trucos ni dobles verdades. Natural como la vida misma".



Por su parte, el ministro de Desarrollo Social, Marcos Barraza,

agradeció la presencia de Camilo Sesto en el desayuno con seguidoras que pertenecen al Servicio Nacional del Adulto Mayor.



"Agradezco a Camilo Sesto en nombre de todas la madres presentes. Él es un tremendo artista que ha formado parte de la vida de todos los chilenos y chilenas", declaró el ministro.



Nacido en Alicante en 1946, Sesto es uno de los cantantes españoles más importantes de las décadas de los setenta y ochenta con una discografía compuesta por 25 álbumes ha vendido más de 166 millones de copias en su carrera.