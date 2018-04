El cambio climático crea un desfase en cinco especies de plantas y animales

La llegada más temprana de la primavera en algunas zonas del mundo está causando un desfase en plantas y animales. No todas estas especies se adaptan al cambio climático al ritmo necesario y sus consecuencias pueden ser mortales, especialmente para cinco especies.

Según un artículo publicado en The New York Times, la orquídea araña está en la lista de las plantas más afectadas por los efectos del cambio del clima. Esta especie aprovecha la primavera para lanzar una alerta a las abejas macho solitarias, que se convencen de que la planta es su pareja sexual y así ayudan a su polinización.



Este proceso es posible ya que las abejas hembra todavía no aparecen durante esta época. Si la primavera se adelanta, estas despertarán casi al mismo tiempo que los machos, y estos ya no podrán contribuir con el proceso de las orquídeas.

La orquídea araña está en la lista de las plantas más afectadas por los efectos del cambio climático. Foto: Pixabay

El tiempo de separación entre el despertar de los machos y el de las hembras se acorta seis días por cada aumento de un grado Celsius en la temperatura mundial promedio, según estudios realizados durante un siglo en el campo y en herbolarios.



Las aves son otros animales afectadas por estos cambios. El papamoscas europeo o cerrojillo vuela desde África hasta Europa para poner sus huevos. El objetivo de este animal es calcular el momento en que haya suficiente comida en el lugar para que sus crías nazcan.



Christian Both, ecologista de la Universidad de Groningen, explicó al NYT que, con estos cambios, las aves no alcanzan a llegar a su destino a tiempo para coincidir con la temporada de orugas de polilla de invierno, que están presentes durante limitadas semanas cada primavera.



A través de diversos estudios se ha comprobado que, en zonas como los Países Bajos, la temporada de orugas se ha adelantado y las poblaciones de papamoscas han disminuido.



Otras aves en peligro son el frailecillo atlántico y el zarapito euroasiático. Los cambios en la época de cultivos en Finlandia están interfiriendo con sus nidos. Estas aves por lo general construyen sus nidos después de la siembra en primavera. Con las modificaciones en el clima, los agricultores han cambiado la época de cultivos y la probabilidad de que destruyan los nidos con la maquinaría ha aumentado.



El caribú es el cuarto animal que se ha constado que está siendo afectado por un desfase ecológico. Su dieta va de acuerdo a las estaciones y su alimentación primaveral, que son las plantas del Ártico, han ido disminuyendo en relación al aumento de temperaturas.

La liebre americana también es parte de la lista. A causa de las modificaciones del clima, cada vez está más expuesta a posibles depredadores. Este animal por lo general cambia el color de su pelaje durante el invierno para camuflarse.



Cuando las temperaturas aumentan, su hábitat se derrite antes y la liebre no logra cambiar su pelaje, lo que la deja expuesta a diferentes amenazas. Según los investigadores, en la actualidad este animal está desfasado por dos semanas, pero este desfase podría llegar hasta las ocho semanas hasta la mitad de este siglo.