El bloqueador solar puede afectar a los ecosistemas, según un estudio

El bloqueador es un aliado contra los efectos dañinos del sol, pero su uso excesivo podría causar un daño a los organismos que viven en los océanos.

Un estudio realizado por investigadores de la Universidad de Hong Kong muestra que existen protectores solares que contienen nanopartículas de óxido de zinc.



Este ingrediente se utiliza para evitar que la loción adquiera una textura viscosa y no se ha comprobado que sea dañina para el uso humano.



Cuando las personas ingresan al mar, se desprende un grupo de químicos que pueden llegar a las microalgas y afectar a su crecimiento.



Las microalgas se encuentran en la base de la cadena alimenticia en los ecosistemas marinos. Los expertos temen que, si estas son consumidas por animales más grandes, se produzca un efecto en cadena.



Para llegar a estos resultados, los científicos de la Universidad de Hong Kong expusieron a las microalgas a altas concentraciones de estos químicos durante cuatro días. Una vez que terminó el estudio, la mitad de la muestra murió. Otra de las conclusiones que obtuvieron es que los químicos también pueden reducir el promedio de vida de estos organismos marinos hasta en un 67%.



Kenneth Leung Mei-ye, coautor del estudio, explicó al diario South China Morning Post, que si hay una gran cantidad de personas que ingresan al mar con estas lociones, podría ser una amenaza para las microalgas costeras.



Según los expertos, las investigaciones por lo general se centran en el efecto de los bloqueadores en la piel, pero no en otros organismos. Este es el primer trabajo que muestra estos efectos y aún hacen falta mayores investigaciones para estimar la cantidad de químicos necesaria para causar realmente un impacto.



En este caso, no se tomaron en cuenta otros factores como las corrientes de agua o las olas, que podrían modificar los resultados obtenidos.



Lo que más preocupa a los científicos es que la corriente marina pueda llevar a estos materiales a zonas de crías de peces o de arrecifes de coral, que ya están amenazados actualmente por fenómenos como el cambio climático.



La relación entre los corales y el bloqueador solar ha sido un tema de estudio en los últimos años. Una investigación anterior a esta, publicada en la revista Archives of Environmental Contamination and Toxicology, demostró que las sustancias químicas presentes en las cremas ponen en riesgo a los arrecifes.



En este caso, los investigadores se enfocaron en la oxibenzona, la cual se estima que se encuentra en más de 3 500 productos en el mundo. Este material podría llegar hasta las profundidades del mar a través de los buceadores, quienes trasportan la sustancia en su piel.



Según este estudio de la Haereticus Environmental Laboratory de Virginia, la oxibenzona provoca deformaciones en estos organismos y los podría llevar incluso a su muerte.



En El Caribe, esta situación es preocupante, dicen los autores, ya que se ha perdido más del 80% de los arrecifes de la región. Craig Downs, investigador principal, dijo en un comunicado que los esfuerzos deben estar dirigidos a reducir la contaminación por oxibenzona en esta zona y en los lugares turísticos.



Según el estudio, cada año se liberan alrededor de 6 000 y

14 000 toneladas de bloqueador solar en zonas cercanas a los arrecifes de coral. Las sustancias también pueden llegar a través de las aguas residuales.



Los investigadores de la Universidad de Hong Kong recomiendan mayores controles. Actualmente, en Estados Unidos y Europa se han establecido exámenes de toxicidad para las nanopartículas, pero consideran que se debería regular la cantidad y el uso que se da a estos componentes.

Se pueden encontrar formas de evitar que los efectos sean tan dañinos, dice Leung Mei-ye. Las personas deben estar más atentas a los ingredientes de sus bloqueadores solares. Hay opciones naturales.