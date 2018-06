Bilbao alberga el anuncio de los 50 mejores restaurantes del mundo 2018

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

La ciudad española de Bilbao se prepara para una gran gala el martes 18 de junio del 2018 en la que se anunciará la lista 2018 de los 50 mejores restaurantes del mundo.

La cita anual de los World's 50 Best Restaurants designará al sucesor del Eleven Madison Park, el establecimiento neoyorquino del chef suizo Daniel Humm que el año pasado fue designado como el mejor restaurante, en una gala celebrada en Melbourne (Australia) .



La gala del martes está organizada por la revista británica Restaurant, propiedad del grupo de prensa William Reed, que en esta ocasión eligió Bilbao, en el País Vasco, por tratarse de “una de las regiones gastronómicas más señaladas de Europa”.



En la lista del pasado año había precisamente cuatro restaurantes vascos (Asador Etxebarri, Mugaritz, Arzak y Azurmendi) sobre un total de seis establecimientos españoles. Entre estos estaba el catalán Celler de Can Roca, número 3 en 2017 y número uno de la lista de 2015.



Igualmente había el pasado año ocho establecimientos latinoamericanos, encabezados por dos peruanos, Central (5º) y Maido (8º) .



La lista 50 Best cumple con ésta su 17ª edición, más allá de las numerosas críticas recibidas en los últimos años, en particular de varios chefs franceses, que criticaron su metodología y acusaron de opacidad a los organizadores.



En el caso de la prestigiosa guía francesa Michelin, de gran tradición, sus inspectores anónimos puntúan los establecimientos en base a cinco criterios.



El procedimiento es diferente para la lista de los 50 Best Restaurants: 1.050 votantes de 26 regiones del mundo deben seleccionar 10 restaurantes que hayan visitado en los últimos 18 meses, y puntuarlos según la “experiencia” que hayan tenido. Su jurado está formado por chefs, críticos y “gourmets muy viajados”.



La lista 50 Best de 2017 estuvo dominada por Estados Unidos, España y Francia, cada uno con seis restaurantes y por cierto las tres mayores potencias turísticas del mundo. Hasta la fecha, ningún restaurante francés se impuso en lo alto de la lista, y el mejor clasificado el pasado año fue el Mirazur (4º) , del chef argentino Mauro Colagreco.



La revista Restaurant presenta su lista como “una referencia gastronómica mundialmente reconocida, que ilustra tendencias líderes y destaca grandes restaurantes de todos los rincones del planeta”.



Sin embargo, aparte de la guía Michelin, desde 2015 se ha encontrado con otro competidor, La Liste, que algunos en el sector gastronómico presentan como la respuesta francesa a los 50 Best.

La Liste fue fundada y está presidida por el diplomático francés Philippe Faure, quien en el pasado dirigió la guía gastronómica Gault-Millau. Consiste en una compilación de cientos de guías y millones de reseñas en medios digitales, y está actualmente encabezada por el restaurante parisino Guy Savoy