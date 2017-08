Que el Metro no pare

El cabildo, con su Concejo Metropolitano, tomó una importante resolución en pro de la ciudad de Quito.

Los concejales y el Alcalde piden que las disputas internas del consorcio -que tiene bajo su responsabilidad contractual entregar a Quito la línea 1 de Metro- se solucionen. La concejala Daniela Chacón presentó un proyecto de resolución acogido por los ediles. Conmina a las empresas Acciona y Odebrecht a solucionar sus ‘impasses’.



El procurador del Municipio, Gianni Frixone, explicó que la disputa podría desembocar en un tribunal de arbitraje en Chile, una decisión de ambas partes al constituir el consorcio.



Además, existe una petición del Presidente. Por medio de una carta entregada por el Secretario General de la Presidencia, solicita adoptar medidas para no detener la obra.



El Alcalde, los concejales y el Presidente tienen razón. Una obra de tal magnitud, que debe ser una solución clave en el complicado transporte de la capital, no debe detenerse.



Acciona y Odebrecht son las firmas del consorcio. Como se sabe, los problemas de alto nivel de la segunda firma trajeron tensiones que, por lo visto, aún no se resuelven. Se entendió que había un acuerdo inicial para que la empresa española se hiciera cargo del total de la obra e incluso se solicitó un aval, pero los desacuerdos prevalecen.



El tribunal de arbitraje es un camino que puede ser largo. La obra no puede esperar. Los vecinos de Quito lo exigen.