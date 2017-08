La entrega de Pareja

Carlos Pareja Yannuzzeli está detenido en Quito. Tras 11 meses de eludir a la justicia, volvió al país desde Miami, acompañado por el Presidente de la Asamblea.

El anuncio lo hizo el Presidente, y advirtió que no hay ningún acuerdo previo con quien estuvo prófugo. Al retorno de Pareja, Lenín Moreno dijo que ‘combatir la corrupción es un acto de profundo compromiso con la patria’.



Pareja fue gerente de Petroecuador, experto y Ministro del ramo. La justicia le condenó por cohecho y es investigado en otros cuatro procesos.



Los contratos por la repotenciación de la Refinería de Esmeraldas -otra vez parada por fallas técnicas, esta vez graves- siguen en investigación.



La semana pasada, la Contraloría entregó al país un informe revelador. Es el caso del campo petrolero Singue, adjudicado a una empresa con el voto favorable de ex funcionarios como Jorge Glas, Wilson Pastor y Carlos Pareja.



Durante la campaña, se divulgaron por varios medios declaraciones de Pareja desde Miami, en las que señalaba al vicepresidente Jorge Glas.



El fiscal, Carlos Baca, dijo no haber conocido del retorno del prófugo. Habló de un posible convenio de cooperación eficaz, pero lo condicionó a que entregue información verificada y verificable. La cooperación eficaz es parecida a la delación premiada, como en Brasil con el caso Odebrecht o en Estados Unidos con el Fifagate.



Hay expectativa por saber cómo se tratará a Pareja y las causas conexas.