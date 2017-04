Ayúdanos a encontrar a Lulú

Lulú se extravió el martes 25 de abril de 2016 en el sector de La Armenia, en el Valle de Los Chillos. Ella había salido a pasear con su dueña, como lo hacía todos los días. Es una perra pequeña, de raza french poodle y es color blanca.

De repente una moto se acercó demasiado y la pequeña se asustó. Salió corriendo y su humana no pudo alcanzarla. Se soltó de la traílla y se perdió de la vista de su propietaria.



Según testigos, la perrita fue vista cerca de la Escuela Politécnica del Ejército (ESPE). Informaron a sus familiares que estaba muy asustada y no se dejó atrapar. Lleva un lazo rojo en una de sus orejas, un collar rosado con una placa redonda.



Este viernes 28 de abril de 2017, algunas personas realizaron una búsqueda en el sector, pero no tuvieron éxito. Su familia está preocupada por su bienestar. Además, su dueño se enfermó a raíz de esta desaparición.

Si vives en el sector y ves a Lulú, por favor comunícate con sus propietarios a los teléfonos 0999739781 y 0984068823. También puedes ayudar compartiendo esta información.