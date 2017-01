#videojuegos

El 2017 será el año para las secuelas en las consolas

Este año la industria de los videojuegos trae algunos títulos que llenan de expectativas a los ‘gamers’. Los desarrolladores están empujando al extremo la tecnología para traer nuevos títulos a las consolas.

En 2017 habrá un poco para los fanáticos de cada género, desde la aventura y la acción, pasando por el terror, el suspenso, los deportes y más. La nueva apuesta de Nintendo es la consola Switch, mientras que PlayStation y Microsoft siguen con sus optimizaciones para la PS4 y la Xbox.



Los juegos que presentamos a continuación son algunos de los más representativos; del listado se han excluido aquellos que ya se han convertido en una franquicia anual; no es sorpresa que este año habrá un nuevo FIFA y otro NBA 2K.



Otros títulos que generan curiosidad, como la segunda parte de The Last of Us o el nuevo God of War, no han sido incluidos en esta lista porque no se han confirmado aún para este año, lo que quiere decir que podrían salir este año, en el 2018 o incluso después.



Zelda regresa



Video: YouTube. Canal: Nintendo.







The Legend of Zelda: Breath of the Wild saldrá el 3 de marzo, junto con la consola Nintendo Switch. Link, el héroe de la historia, vuelve en esta ocasión en un escenario de mundo abierto, en el que la evolución del personaje y las aventuras que decida emprender quedan a entera decisión de los jugadores.



Un nuevo Mario



Video: YouTube. Canal: Rockstar Games.







La primera entrega de Red Dead Redemption, ambientada en el viejo oeste de EE.UU., fue altamente aclamada por los jugadores. Son pocos los detalles que la compañía desarrolladora Rockstar ha dado acerca de esta secuela, salvo que seguirá la línea temática del primer juego. Se lo espera para finales del 2017.



El retorno del terror



Video: YouTube. Canal: Red Barrels.







En Outlast II, un periodista investiga con su esposa la muerte de una mujer embarazada, una historia que nadie más se atreve a revisar. Su trabajo los llevará al desierto de Arizona, donde encontrarán que tal vez la única salida a su predicamento sea la locura. Se espera este juego para los primeros meses de este año.



Pelea de héroes



Video: YouTube. Canal: WBGamesLatino.







En Injustice 2, los personajes de DC Comics están de regreso. Y en esta ocasión, continúan con la línea narrativa de un universo paralelo establecido en la primera entrega del título lanzada en 2013 por NetherRealm Studios, los mismos desarrolladores de Mortal Kombat. El título estará listo el 19 de mayo de 2017.



Un virus mortal



Video: YouTube. Canal: Resident Evil.







En Resident Evil 7: Biohazard, conoceremos a Jack y Marguerite Baker, una pareja de ancianos residentes de una casa con una plantación en Louisiana. En el hogar de ellos está una mujer, llamada Mía, quien parece haber sido secuestrada por los Baker. El título saldrá a la venta desde el 24 de enero.



¡A las carreras!



Video: YouTube. Canal: PlayStation.



La franquicia de Gran Turismo regresa con un título que logra reproducir con gran fidelidad la mecánica de la conducción automovilística, replicando de manera muy real las pistas de carrera más famosas del mundo. Solo se ha confirmado que saldrá en el 2017, pero no se ha dado una fecha exacta.



Un futuro incierto



Video: YouTube. Canal: PlayStation.







La inteligencia artificial se ha tomado el planeta, y está restableciendo el balance de la naturaleza mediante la creación de grandes animales cibernéticos. Los pocos humanos que quedan deben sobrevivir con los pocos recursos que les quedan. Horizon Zero Dawn saldrá el 28 de febrero de este año. Este es el único título de la lista que es una idea original. No viene de ninguna secuela y, por el contrario, podría dar luz a toda una nueva historia llena de secuelas.