Westbrook y Durant, protagonistas del juego de las estrellas de la NBA

Curiosos saludos con las manos, carcajadas y celebraciones tras cada canasta: el All Star de la NBA es una buena excusa para que los jugadores dejen de un lado las batallas para festejar con los colegas.

Pero no todo serán mimos mañana en el Smoothie King Center de Nueva Orleans. Habrá una dosis de drama digna de una telenovela con Kevin Durant y Russell Westbrook. La enemistad de ambos, que estarán en el mismo equipo, el de las estrellas de la Conferencia Oeste, tiene todos los ingredientes para trascender en medio de la intrascendencia del marcador.



Compañeros durante ocho campañas en los Oklahoma City Thunder, conjunto al que llevaron seis veces a los playoffs, rompieron todas sus relaciones tras el anuncio de Durant de fichar esta temporada por los Warriors de Golden State, precisamente el equipo que dejó en el camino a Oklahoma City en la pasada final del Oeste.



Durant le comunicó su decisión a Westbrook a través de un mensaje de texto y lo que vino aún es comentado por los pasillos de la liga y aficionados del baloncesto. Dimes y diretes, indirectas y más directas, un culebrón que mantiene a dos de las estrellas de este deporte alejados, y sin decirse una palabra.



Ambos alegan que los medios de comunicación han inflado el desencuentro, pero en los partido de este año entre Oklahoma y Golden State ha habido señales de animadversión, especialmente en el del sábado pasado, cuando Westbrook empujó a Durant y minutos después se produjo un cruce de palabras. "Ya están bien grandecitos. En algún momento van a encontrar una manera de resolverlo", señaló Hasheem Thabeet, quien fuera centro del Thunder a "The Undefeated".



Steve Kerr, entrenador de los Warriors y del equipo de estrellas de la Conferencia Oeste, ha dicho que tratará de mediar el domingo. Ahora queda por ver si los pone a jugar al mismo tiempo y cuál será el resultado de esa posible interacción.



En sus días en Oklahoma City trataban de asociarse, pero ante equipos mejor estructurados se desnudaba una realidad, que ambos no terminaban de complementarse. Y así se está mostrando en esta contienda. Aunque Westbrook es el líder anotador en la liga, la realidad es que ahora está más haciendo más disparos que nunca en su carrera (23,9 por partido) y tiene la mayor cantidad de pérdidas de balón en una campaña (5,5 por choque).



Mientras tanto, Durant nunca había cedido tan pocas pelotas (2,3 por encuentro) y sólo está haciendo 17 disparos de campo por choque, su cifra más baja. Sin embargo, posee el mayor porcentaje de aciertos de su carrera en tiros de cancha (53,9%).



Esos números revelan la realidad del por qué Durant decidió tomar otro camino. En Golden State se nota más cómodo, con más posibilidades de conquistar el esquivo título. "Estoy contento donde estoy. Soy parte de los Warriors.



Lo que hice los últimos ocho años fue algo muy especial y es algo que nunca olvidaré", aseveró el escolta ofensivo. Westbrook tampoco lo olvida. No admitió que estaba herido por la forma en que partió su socio en el ataque del Thunder, pero tampoco lo negó. La novela continúa y el domingo será el episodio más esperado