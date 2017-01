La velocidad de Bryan Cabezas, el arma de la 'mini-Tri'

Javier Rodríguez, DT de la Selección Sub 20 de Ecuador, hablaba continuamente con Bryan Cabezas para saber cómo le iba en Italia, a donde fue transferido a mediados del 2016. Tenía una preocupación: la falta de minutos en el Atalanta y las lesiones musculares. El segundo semestre del año pasado no fue titular y no sumó minutos en cancha.

Cabezas, una de las figuras en la Libertadores con Independiente del Valle, sufrió un desgarro en la pierna derecha y la recuperación le tomó un mes y medio. “Hablaba con el profe y con el preparador físico (Eduardo Moscoso) para tenerles al tanto de lo que hacía y llegar en buenas condiciones al Sudamericano”.



Cabezas jugará con la camiseta 10 y será una de las figuras de Ecuador en el torneo Sudamericano Sub 20 Juventudes de América que se iniciará en Riobamba, el miércoles 18 de enero del 2017. La ‘mini Tri’ debutará ante Brasil, a las 19:15, en el estadio Olímpico de Riobamba. El volante peliteñido es una de las cartas bravas para ser titular en el cotejo.



El preparador físico de la Tricolor tiene una evaluación positiva del rendimiento de Cabezas. Aunque no ha tenido minutos de fútbol en cancha, en los diagnósticos físicos el balance es positivo. Incluso, el futbolista nacido en Quevedo no tiene problemas con el clima. En Italia ha entrenado a temperaturas bajo cero grados.



¿En qué posición jugará? Rodríguez lo ha ubicado como volante ofensivo por izquierda. En esa posición se destacó durante la Libertadores con Pablo Repetto. “Trataremos de aprovechar al máximo la experiencia de los chicos. Tendremos que ser un equipo rápido por los laterales. No será ventaja la altitud sino aprovechamos la velocidad”, manifestó el DT.

Cabezas es uno de los cuatro legionarios que tiene Ecuador. William Vargas, del Boca Juniors; Pervis Estupiñán, del Granada; y Gabriel Carabalí, del Colo-Colo, son las otras cartas que presentará Rodríguez en el torneo juvenil.



Entre los futbolistas que actúan en equipos locales, uno de los más destacados es Joao Rojas. Él fue una de las figuras de Aucas en los dos últimos torneos. También, Adolfo Muñoz y Luis Segovia de El Nacional.