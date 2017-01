Uruguay gana 2-0 a Argentina en el hexagonal final en el estadio Atahualpa 

Uruguay se impone 2-0 a Argentina al inicio del segundo tiempo del cotejo válido por el hexagonal final en el Sudamericano Sub 20, la noche del 30 de enero, en el estadio Atahualpa de Quito.

Nicolás de la Cruz y Matías Olivera anotaron a los 38 y 40 minutos, respectivamente.



Ambos conjuntos tuvieron buenas opciones durante el primer tiempo. De hecho, Argentina desperdició las mejores oportunidades para abrir el marcador. Así, la 'Albiceleste' tuvo opciones de convertir a los 5', 14', 16', 22', 27', 36'. No obstante, a los 38 De la Cruz remató desde unos 35 metros para convertir un golazo en la mojada cancha del Atahualpa.



Luego, cuando la banca de suplentes todavía festejaba la anotación llegó el gol de Olivera tras un incursión en el área por el costado izquierdo.



Ambos seleccionados ya igualaron 3-3 por el grupo B del torneo en Ibarra y demostraron que son dos de los firmes candidatos del certamen. Esta vez, en la fase decisiva, están en juego los cupos para el mundial de fútbol de la categoría en Corea del Sur en mayo.



De los seis países que se enfrentarán todos contra todos solo se clasificarán los cuatro mejores. Casi no hay espacio para los errores.



En la 'Celeste' confían en la capacidad goleadora de Rodrigo Amaral y Nicolás Schiappacasse, quienes anotaron cinco de los ochos goles de Uruguay en el certamen.



En el elenco albiceleste no estará Cristian Romero, expulsado en el cotejo contra Venezuela. Tomás Conechny tampoco podrá ser tomado en cuenta por acumulación de cartulinas amarillas.



En la segunda fecha, el 2 de febrero, Argentina se medirá ante Colombia y Uruguay ante Brasil.



