Tricolores regresan sin ninguna medalla

Por undécima ocasión, el marchista Andrés Chocho quedó descalificado de una competencia organizada por la Asociación Internacional de Federaciones de Atletismo, en los últimos 13 años.

El domingo 13 de agosto, en el Mundial de Atletismo de Londres, volvió a ser descalificado y no pudo terminar los 50 km marcha, como sucedió hace un año en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro y hace cinco, en el mismo circuito de Londres 2012.



El deportista cuencano recibió la tercera amonestación, que lo descalificó de la prueba, cuando faltaban 15 km para finalizar el circuito. Hasta ese momento, registraba un tiempo de 2 horas y 35 minutos de competencia.



La estrategia que se había planteado era ofensiva, quería estar en los primeros lugares desde el arranque.



En el momento de su descalificación, el cuencano de 33 años iba en el grupo perseguidor, conformado por siete marchistas detrás del francés Yohan Diniz, quien encabezó la prueba desde el inicio y finalizó en el primer puesto.



Chocho estaba inconforme y molesto. “No sentí ningún cambio en mi marcha respecto del principio, y de la nada empezaron a caer avisos. No estoy para nada conforme, he trabajado mucho para esto”, dijo para medios internacionales.



Antes de llegar a territorio inglés, el ecuatoriano se preparó durante tres semanas en el Centro de Alto Rendimiento de Font Romeu, en Francia. Aprovechó su estancia para acoplarse al horario europeo.



Había trabajado junto con su entrenador, el español José Marín, para evitar una nueva descalificación. Según explicó el profesional en días pasados, a este Diario, la intención era mejorar la técnica del marchista, para evitar inconvenientes con los jueces.



Estaba confiado, porque llegaba a su cuarto Mundial Absoluto con el séptimo mejor tiempo del año con 03:47:37.



En esa misma caminata, el cuencano Claudio Villanueva ocupó el puesto 18º.



Luego de la caminata larga se realizaron los 20 km marcha para damas y varones.



Paola Pérez finalizó en el puesto 13º, con un tiempo de 01:30:09. Pérez fue la cuarta sudamericana mejor ubicada, detrás de la brasileña Erica de Sena, que fue cuarta; la colombiana Sandra Arenas, quien terminó en el quinto puesto y la peruana Kimberly García que fue séptima. En total participaron 61 atletas.



Las otras ecuatorianas, Maritza Guamán y Johana Ordóñez, terminaron la competencia en los puestos 28º y 41º, respectivamente.



En varones, Bryan Pintado llegó en el puesto 18º, con un registro de 01:21:17. Mejoró la marca con la que se clasificó, de 01:21:39. Además, el cuencano de 22 años terminó por delante del guatemalteco Érick Barrondo, quien ganó la medalla de plata en los Juegos Olímpicos Londres 2012.



Mauricio Arteaga fue 28º, con 01:22:28. Mejoró también su marca de 01:23:26.